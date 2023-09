Pourquoi les PNJ de Starfield semblent sans vie : l'explication d'un développeur

Un développeur qui a travaillé sur Starfield, Delaney King, a récemment expliqué pourquoi les personnages du jeu ont une apparence sans vie. King, un artiste de personnages et de technologie qui a déjà travaillé sur des titres populaires tels que Dragon Age et God of War, a expliqué que le problème réside dans le muscle orbiculaire des yeux.

Dans un fil Twitter, King a décrit comment le muscle orbiculaire oculi est responsable de la contraction lorsqu'une personne sourit, créant ce que l'on appelle un « sourire de Duchenne » ou un véritable sourire. Cependant, chez Starfield, ce muscle ne se contracte pas complètement, ce qui donne lieu à des sourires qui semblent faux. King a comparé ce type de sourire à celui représenté par Anthony Starr dans la série télévisée The Boys.

King a également fait référence à András Arató, connu pour le mème « Hide the Pain Harold », dont l'orbiculaire oculi ne se contracte pas non plus, même avec un véritable sourire. Ce manque de contraction musculaire crée un sourire qui ne semble pas naturel et est devenu un mème populaire sur Internet.

La combinaison de la contraction incomplète du muscle orbiculaire oculi et de l'incapacité de couvrir le blanc supérieur des yeux avec la paupière supérieure donne l'apparence étrange des PNJ de Starfield. King a suggéré que ces problèmes puissent être résolus grâce à des ajustements manuels pour améliorer les expressions faciales des personnages et les rendre plus réalistes.

Cependant, créer des visages réalistes dans les jeux vidéo est une tâche difficile, comme l'a reconnu King. Cela nécessite une coordination entre plusieurs départements et une compréhension approfondie de l’anatomie du visage humain, des expressions et des signaux de communication visuelle.

Malgré les difficultés, Starfield a été un succès majeur pour Bethesda, avec plus de six millions de joueurs depuis son lancement. Le jeu a également attiré l'attention pour ses références cachées à d'autres jeux et sa physique impressionnante. Même si les visages des PNJ peuvent être troublants, les quêtes de jeu de rôle immersives et les personnages intéressants ont fait de Starfield une expérience captivante pour de nombreux joueurs.

