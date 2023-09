Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mezase ! Saikyou Taishi ! Transforme l'anime en un jeu de style Mario Party

La série animée populaire Demon Slayer s'apprête à sortir un nouveau jeu vidéo appelé Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mezase ! Saikyou Taishi ! pour la Nintendo Switch. Contrairement aux jeux de combat animés typiques, celui-ci adopte un format de jeu de société à la Mario Party.

Semblable à Mario Party, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mezase ! Saikyou Taishi ! est un jeu de société à quatre joueurs proposant divers mini-jeux. Les joueurs lanceront des dés pour se déplacer sur les tuiles d'un jeu de société et participeront à des jeux légers, comme deviner dans quelle boîte Nezuko, l'un des personnages, se cache. Cependant, le jeu comprend également un cycle nocturne où les joueurs doivent trouver et éliminer les démons. , ce qui est cohérent avec la série animée.

Alors que Nezuko est relégué au rang de personnage secondaire dans le jeu, les joueurs peuvent choisir de jouer le rôle du protagoniste Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira et neuf membres de Hashira. Le jeu vise à offrir une expérience divertissante aux fans de la série en incorporant des personnages familiers et un gameplay engageant.

Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mezase ! Saikyou Taishi ! est la deuxième adaptation vidéoludique de la série Demon Slayer après Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, un combattant d'arène développé par CyberConnect2. Le prochain jeu devrait sortir sur l'eShop japonais en 2024, et une version anglaise pourrait suivre peu de temps après, sur la base de la localisation du jeu précédent.

Dans l’ensemble, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Mezase ! Saikyou Taishi ! donne vie au monde de Demon Slayer dans un jeu unique de style Mario Party, offrant aux fans une nouvelle façon de découvrir la série bien-aimée.

