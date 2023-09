L'Alliance Deloitte et Bitwave : Améliorer la gestion des actifs numériques

Le cabinet comptable Big 4 Deloitte et la plateforme de comptabilité d'entreprise Bitwave ont uni leurs forces pour créer une alliance stratégique. La collaboration vise à aider les entreprises à gérer les complexités de l'espace des actifs numériques en combinant la plate-forme logicielle de Bitwave avec les services de conseil en comptabilité, fiscalité et en gouvernance de Deloitte.

L'évolution rapide du secteur des actifs numériques a entraîné une série de nouveaux défis, notamment une augmentation des données, des risques, des réglementations et des exigences de conformité. L'alliance Deloitte-Bitwave propose à ses clients une suite d'offres d'actifs numériques pour répondre à ces complexités. Cela inclut la connexion des données de la blockchain aux systèmes de planification des ressources de l'entreprise pour obtenir des informations en temps réel, l'automatisation des processus comptables pour accélérer la clôture mensuelle et la rationalisation des paiements cryptés.

En outre, l'alliance aide les entreprises à se conformer aux principes comptables tels que les US GAAP et les IFRS, ainsi qu'à atténuer les risques et à accroître la transparence grâce à des processus et des contrôles améliorés. Il prend également en compte les considérations fiscales lors des transactions et contribue à la conformité fiscale mondiale.

Le partenariat entre Deloitte et Bitwave rassemble des compétences et une expertise complémentaires. Selon Rob Massey, associé chez Deloitte Tax LLP, l'alliance offre des opportunités de collaboration uniques et vise à redéfinir le secteur des actifs numériques.

Deloitte et Bitwave voient tous deux l'importance de relever non seulement les défis techniques, mais également les défis organisationnels. L'alliance s'appuie sur les services professionnels de Deloitte, spécialisés en finance, fiscalité et transformation numérique, pour résoudre un large éventail de problèmes commerciaux.

La vaste expérience de Deloitte dans le domaine de la blockchain et des actifs numériques est mise en évidence par l'obtention de la certification de mise en œuvre de Bitwave par de nombreux praticiens de Deloitte. Cette alliance permet aux clients de bénéficier des connaissances et de l'expertise de Deloitte tout en utilisant la plateforme Bitwave.

En conclusion, l'alliance Deloitte et Bitwave vise à fournir aux entreprises utilisant des actifs numériques rapidité, efficacité des processus, économies de coûts et amélioration de la conformité. Leur collaboration vise à naviguer dans les complexités de l’espace des actifs numériques et à établir de nouvelles références dans l’industrie.

