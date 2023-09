Le pouvoir de l'identité numérique décentralisée dans la protection des informations personnelles

Un livre blanc publié par CompTIA, l'association à but non lucratif pour l'industrie et la main-d'œuvre informatique, explore l'émergence de l'identité numérique décentralisée en tant qu'outil robuste de protection des informations personnelles. Le livre blanc, intitulé « Identité numérique décentralisée et auto-souveraineté » et produit par le Conseil consultatif CompTIA Blockchain et Web3, explique comment cette approche remodèle la sécurité informatique, offrant aux individus et aux organisations une plus grande confidentialité et un plus grand contrôle sur leurs informations.

Les fournisseurs de services gérés (MSP) sont encouragés à se familiariser avec les identifiants d'identité numérique décentralisés afin d'être équipés pour aider leurs clients à améliorer leur sécurité et leur confidentialité. Les grandes organisations ont déjà adopté cette méthode pour sécuriser les données personnelles, et les petites et moyennes entreprises devraient emboîter le pas. En tant que partenaires et fournisseurs technologiques, les MSP joueront un rôle crucial en guidant et en soutenant les organisations dans cette transition.

Le livre blanc explique que l'identité numérique décentralisée comprend des informations d'identification numériques, appelées informations d'identification vérifiables (VC), stockées dans un portefeuille VC. Le portefeuille est protégé par un code PIN ou une phrase secrète et est entièrement contrôlé par l'utilisateur. En tirant parti de l'identité numérique décentralisée, les informations d'un individu restent cryptées jusqu'à ce qu'il choisisse de les partager. Lors du partage, seul un jeton de preuve, et non l'enregistrement complet des informations, est fourni au destinataire.

Wes Jensen, coprésident du Blockchain Advisory Council et partenaire chez 21Packets, souligne que l'identité numérique décentralisée permet aux individus et aux organisations d'avoir un plus grand contrôle sur leurs informations et leurs relations en ligne, tout en garantissant une sécurité et une confidentialité renforcées.

Le livre blanc comprend de nombreux exemples concrets d'applications d'identité numérique décentralisées, couvrant des domaines tels que le shopping, l'emploi, les services gouvernementaux, l'éducation, les transactions financières et les soins de santé. Il met l'accent sur la possibilité pour les individus et les organisations de prendre en charge leurs informations et de protéger leur vie privée dans ces domaines.

Le CompTIA Blockchain & Web3 Advisory Council sert de plate-forme aux leaders d'opinion et aux innovateurs pour explorer comment les entreprises peuvent tirer parti de la technologie blockchain. Composé de membres issus de divers horizons, le conseil examine ses applications et ses impacts dans différents secteurs, notamment la chaîne d'approvisionnement, le développement de logiciels, le droit, le marketing, l'éducation et les organisations B2B/B2C.

Sources: CompTIA