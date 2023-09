Économisez de l'argent sur les essentiels et les gadgets Office avec ces offres

By

Dans cette édition de Dealmaster, nous avons dressé une liste d'offres sur les essentiels et gadgets de bureau pour vous aider à économiser de l'argent tout en travaillant à domicile. Des chaises ergonomiques aux scooters électriques et ordinateurs portables, il y en a pour tous les goûts. Voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons trouvées :

Chaises de bureau

Steelcase offre une réduction de 15 % sur une variété de chaises, y compris le modèle Gesture hautement recommandé. Les prix commencent à 1,165 299 $ après la réduction. Tempurpedic propose également une offre sur sa chaise de travail rembourrée, qui est maintenant disponible au prix de 15 $ avec le code CHAIRXNUMX. Design Within Reach offre des réductions sur sa chaise de travail à gaz et la série About A Chair.

Scooters électriques et vélos électriques

Si vous souhaitez améliorer vos déplacements, Best Buy propose des offres sur les scooters électriques de GoTrax, avec des prix commençant à 350 $. Ces scooters offrent une gamme de distances de fonctionnement et de vitesses maximales.

Montres intelligentes et montres de sport

Restez connecté et suivez votre condition physique avec une montre intelligente de Garmin. Best Buy offre des réductions sur divers modèles, notamment la montre intelligente GPS Garmin Venu 2S et la série Garmin Forerunner.

Santé et soins personnels

Best Buy propose également des offres sur les appareils de santé et de soins personnels de Beurer. Des tensiomètres aux appareils de massage, vous pouvez trouver des réductions sur une gamme de produits.

Produits Apple

Si vous avez besoin d'un nouvel ordinateur portable ou d'une nouvelle tablette, Amazon propose des réductions sur les produits Apple. Le MacBook Air 2020 est disponible au prix de 750 $, et les derniers iPad Air et iPad Mini sont également en vente.

Ordinateurs portables Lenovo

Ceux qui recherchent un ordinateur portable Windows peuvent consulter les offres sur les ordinateurs portables Lenovo. Les séries ThinkPad et IdeaPad sont disponibles à des prix réduits sur le site Web de Lenovo.

Avec ces offres, vous pouvez économiser de l’argent tout en améliorant votre configuration de travail à domicile. Profitez des réductions et améliorez vos essentiels et gadgets de bureau dès aujourd'hui !

