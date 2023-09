Noel Edmonds aperçu derrière le comptoir du Somerset Café

By

Noel Edmonds, bien connu pour son rôle d'animateur de Deal or No Deal, a récemment été aperçu au Royaume-Uni en train de changer de carrière surprenant. La légende de la télévision s'est rendue au Victoria Park Community Café à Frome, dans le Somerset, où il a décidé de donner un coup de main en servant lui-même les clients.

Le café, géré par Cultivating Community et tenu par des bénévoles, a connu tout un émoi lorsque Noel a fait son apparition. Sherry Anne Downes, bénévole au Café, a partagé que les clients étaient ravis de le voir et Noel l'a volontiers accepté lorsqu'elle lui a demandé s'il voulait se placer derrière le comptoir.

Même s’il semblait que Noel envisageait un changement de carrière potentiel, il a décliné l’offre d’un concert régulier au café. Cela était dû à la distance entre sa résidence actuelle en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Noel et sa femme Liz ont déménagé en Nouvelle-Zélande en 2019 et ont depuis acquis diverses propriétés, dont une avec un café.

L'intérêt de Noel pour le café communautaire découle de sa propre expérience de propriétaire d'un café en Nouvelle-Zélande. Il a engagé des conversations avec le personnel au sujet de leur établissement et a également parlé de ses propres entreprises.

On pense que la visite de Noel au Royaume-Uni est motivée par la naissance du bébé de sa fille Alice. Il résiderait à Bude, en Cornouailles, proche de l'endroit où réside sa fille. Noel a quatre filles de son précédent mariage et il est actuellement marié à Liz depuis 2009.

Source : Somerset en direct