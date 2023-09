By

Dbrand, un fabricant populaire d'étuis pour smartphone, vient d'annoncer la sortie de son dernier produit, le Ghost Case. Cette coque transparente est spécialement conçue pour les téléphones phares, y compris le très attendu iPhone 15 Pro. La caractéristique remarquable du Ghost Case est sa prétention de ne jamais jaunir, un problème courant avec de nombreux étuis transparents sur le marché.

Selon Dbrand, la fonction anti-jaunissement du Ghost Case est attribuée à son design bicolore, en particulier au cadre noir mat qui entoure le boîtier. Le PDG Adam Ijaz explique que la combinaison de matériaux, de techniques de post-traitement et de choix délibérés de conception industrielle contribuent tous à la capacité du boîtier à conserver sa clarté au fil du temps.

Outre ses propriétés anti-jaunissement, le Ghost Case est également décrit comme étant adhérent et offrant une expérience tactile satisfaisante grâce à ses boutons cliquables. Dbrand affirme en outre que l'étui peut résister à une chute de 10 pieds, garantissant ainsi une protection maximale à votre smartphone.

En plus de l'iPhone 15 Pro, Dbrand propose des versions du Ghost Case pour d'autres téléphones phares, notamment l'iPhone 14 Pro, le Google Pixel 7 Pro et le Samsung Galaxy S22/S23 Ultra. Toutes les variantes du boîtier ont une épaisseur de 1.2 mm et sont équipées d'aimants MagSafe intégrés, permettant une compatibilité transparente avec la technologie de charge magnétique d'Apple.

Dbrand a pris la décision consciente d'utiliser du TPU (polyuréthane thermoplastique) pour les parties opaques du boîtier, tandis que le reste est en polycarbonate. Cette combinaison permet à la coque d'avoir l'apparence et la sensation d'une coque transparente, tout en conservant flexibilité et durabilité.

L'étui Dbrand Ghost pour iPhone 15 Pro et autres téléphones phares est disponible en précommande dès maintenant et devrait commencer à être expédié en octobre.

