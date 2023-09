By

Dbrand a dévoilé un nouveau boîtier transparent appelé « Ghost », qui promet de ne jamais jaunir. Cet étui de nouvelle génération allie durabilité et design élégant et apporte également la compatibilité MagSafe aux appareils Android, y compris le Pixel 7 Pro.

Contrairement à de nombreux autres étuis transparents sur le marché, qui ont tendance à jaunir avec le temps, Dbrand affirme que son design bicolore rend cela impossible. Le boîtier présente une bordure noire mate pour une meilleure adhérence et ne mesure que 1.2 mm d'épaisseur, ce qui le rend moins encombrant que les autres boîtiers de Dbrand. Il dispose également de boutons cliquables, d’une protection contre les chocs de 10 pieds et des aimants les plus puissants disponibles pour le support MagSafe.

Bien que les coques Ghost prennent en charge MagSafe pour les iPhones, elles apportent également cette fonctionnalité aux Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra et Galaxy S22 Ultra. Les utilisateurs d’iPhone peuvent choisir entre les versions iPhone 15 Pro/Max et iPhone 14 Pro/Max de la coque.

Les étuis Dbrand Ghost sont au prix de 49.95 $ et sont disponibles à l'achat à partir d'aujourd'hui. Cependant, toutes les versions seront expédiées en octobre, seuls les iPhones étant éligibles à un pack de protection d'écran.

Avec son design innovant et sa compatibilité MagSafe, la coque Ghost offre une solution pour ceux qui recherchent une coque transparente qui ne jaunit pas. La promesse de longévité de Dbrand le distingue des autres étuis transparents, ce qui en fait un choix attrayant pour les utilisateurs de smartphones à la recherche de style et de protection.

