Explorer des solutions technologiques pour accélérer le développement durable

Cet article souligne la nécessité de solutions technologiques révolutionnaires pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Plus précisément, deux objectifs sont définis.

Le premier objectif est de développer des solutions technologiques qui facilitent la mesure, le reporting, la vérification et la certification des actions ODD. Ces solutions sont conçues pour être utilisées par les agences des Nations Unies, les autorités locales et la société civile. En utilisant ces outils, les organisations et les individus peuvent suivre leurs progrès vers les ODD et s'assurer qu'ils ont un impact significatif. De plus, ces solutions intègrent des éléments de gamification pour accroître l'engagement et encourager la participation active aux efforts de développement durable.

Le deuxième objectif est de mettre à jour l’actuelle Déclaration mondiale de la jeunesse sur l’urbanisation durable. Cette déclaration a été adoptée lors du XIe Forum urbain mondial et fournit un cadre permettant aux citoyens du monde d'exprimer leur vision d'un avenir durable. La déclaration mise à jour créera des « Pactes locaux pour l’avenir » qui répondront à des préoccupations immédiates et critiques telles que le changement climatique. Grâce à ces pactes, les individus et les communautés locales peuvent prendre des engagements spécifiques pour contribuer à une urbanisation durable. Ces pactes locaux serviront de canal d’engagement citoyen et seront présentés au Sommet de l’ONU sur le Futur en 2024.

Dans l’ensemble, l’objectif de ces solutions technologiques et de ces déclarations actualisées est d’accélérer les progrès vers les ODD en donnant aux individus et aux communautés les moyens d’agir. En fournissant des outils et des cadres de mesure, d'engagement et de collaboration, ces initiatives visent à créer un avenir plus durable et plus équitable pour tous.

Définitions:

– Objectifs de développement durable (ODD) : un ensemble de 17 objectifs mondiaux établis par les Nations Unies en 2015 pour relever des défis tels que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

– Gamification : application d’éléments et de mécanismes de jeu, tels que la compétition et les récompenses, à des contextes non ludiques pour accroître l’engagement et la motivation.

Sources:

– Aucune URL fournie