La nouvelle bande-annonce de Dark Fracture révèle un gameplay effrayant et une horreur psychologique

La bande-annonce officielle de Dark Fracture a été publiée, offrant aux fans un aperçu de ses fonctionnalités de gameplay effrayantes et de ses aspects d'horreur psychologique. Développé par Twisted II Studio, ce prochain jeu vise à plonger les joueurs dans une perspective à la première personne pour améliorer l'expérience de jeu d'horreur. Dark Fracture présente des éléments de gameplay uniques qui promettent une rencontre d'horreur atmosphérique captivante.

La bande-annonce présente une variété d'environnements étranges et distincts que les joueurs pourront explorer, offrant un voyage intense garanti rempli d'une narration captivante et d'éléments de jeu terrifiants.

La bande-annonce de Dark Fracture commence par une présentation d'horreur de style VHS, où un homme tourmenté partage ses luttes et exprime son désir de découvrir les origines de ses pensées troublantes. Cela ouvre la voie aux éléments d'horreur psychologique du jeu, mettant en évidence la bataille intense du protagoniste contre ses démons intérieurs.

La bande-annonce passe ensuite pour révéler une sélection de niveaux effrayants qui seront inclus dans Dark Fracture. Ces environnements, présentés du point de vue de la première personne, sont étranges et troublants. Le niveau initial apparaît comme un simple couloir mais se transforme rapidement en un lieu inquiétant habité par une créature menaçante, soulignant la perspective cauchemardesque du protagoniste.

En plus de la conception des niveaux, la bande-annonce présente également des créatures effrayantes, telles que des coléoptères volants mortels et des êtres extraterrestres, qui constitueront des menaces importantes dans le jeu.

Dans l’ensemble, la bande-annonce de Dark Fracture capture efficacement les éléments troublants de sa conception de niveau et ses créatures horribles, soulignant la tentative désespérée du protagoniste d’échapper à un scénario cauchemardesque. Cela promet une expérience de jeu d’horreur psychologique passionnante et unique, destinée spécifiquement aux passionnés d’horreur.

Dark Fracture devrait sortir en 2024 et sera disponible sur les plateformes PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et PC. Une édition Prologue du jeu est également disponible sur Steam, offrant aux joueurs un aperçu du concept et des divers éléments, leur permettant d'anticiper ce qui va arriver.

