Les meilleures offres technologiques du 8 septembre : manette Xbox, Apple iPad Pro, Power Bank et plus

Si vous êtes à la recherche de bonnes affaires technologiques, ne cherchez pas plus loin. Nous avons compilé une liste des meilleures offres disponibles aujourd'hui, notamment une manette Xbox Razer Star Wars Stormtrooper en édition limitée, des tablettes Apple iPad Pro, une banque d'alimentation et bien plus encore.

Banque d'alimentation Anker PowerCore Slim 313 10,000 11.54 mAh – XNUMX $

Si vous recherchez une banque d'alimentation bon marché d'une marque fiable, l'Anker PowerCore Slim 313 est le choix parfait. Cette banque d'alimentation fine a une capacité de 10,000 14 mAh et a presque la même taille qu'un iPhone 12, ce qui la rend extrêmement portable. Il dispose de plusieurs ports pour le chargement et fournit jusqu'à XNUMX W de charge grâce aux technologies PowerIQ et VoltageBoost d'Anker.

Manettes sans fil Razer Xbox Series X|S Star Wars Stormtrooper en édition limitée avec support de chargement – ​​90.12 $

Pour les fans de Star Wars, cette manette Xbox en édition limitée est un incontournable. La manette sans fil Razer Star Wars Stormtrooper Limited Edition Xbox Series X avec support de chargement est actuellement en vente pour seulement 90.12 $, en baisse par rapport à son prix habituel de 199.99 $. Cette manette sous licence officielle présente une illustration Star Wars unique et est livrée avec un support de chargement à thème assorti avec une batterie rechargeable.

iPad Pro Apple 2021 pouces 12.9 (WiFi) – À partir de 859.99 $

Woot propose des offres intéressantes sur les toutes nouvelles tablettes Apple iPad Pro 2021. Ces tablettes bénéficient d’une garantie Apple complète d’un an, comme si vous les achetiez sur l’Apple Store lui-même. Les prix commencent à 1 $ pour le modèle 859.99 Go et vont jusqu'à 128 $ pour le modèle 999.99 To. Ces tablettes sont parfaites pour la productivité, le divertissement et tout le reste.

Ordinateur de jeu Skytech Nebula RTX 4060 – 849.99 $

Si vous avez besoin d'un PC de jeu, le Skytech Nebula RTX 4060 est une excellente option. Ce PC est équipé d'un GPU RTX 4060, qui est environ 10 à 20 % plus rapide qu'un RTX 3060. Il est parfait pour les jeux 1080p et dispose de la technologie DLSS 3.0 pour des fréquences d'images améliorées. Le RTX 4060 est également économe en énergie, ce qui vous permet d'économiser de l'argent sur votre facture d'électricité.

SSD Crucial P5 Plus 2 To PCIe Gen4 M.2 NVMe – 87.99 $

Améliorez votre stockage avec le SSD Crucial P5 Plus de 2 To. Ce SSD PCIe Gen4 x4 M.2 offre des vitesses fulgurantes et est compatible avec la PS5. Aujourd'hui, vous pouvez l'obtenir pour seulement 87.99 $ après avoir appliqué un coupon de réduction de 10 $. Veuillez noter que ce SSD n'est pas livré avec un dissipateur thermique préinstallé.

Carte vidéo Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX – 889.99 $

La Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7900 XTX est une carte graphique phare qui rivalise avec les puissantes cartes GeForce RTX de la série 40. Il surpasse la GeForce RTX 4080 dans les benchmarks bruts et dispose d'une capacité VRAM plus élevée, ce qui la rend adaptée au travail 3D et à l'art IA. À 889.99 $, il offre d’excellentes performances à un prix inférieur.

JCC Pokémon : Pack Booster Astuce ou Échange 2023 – 19.99 $

Au lieu d'offrir des bonbons cet Halloween, considérez les cartes Pokémon comme alternative. Le pack Trick or Trade Booster comprend 50 mini-packs de 3 cartes Pokémon chacun, offrant une alternative amusante et excitante aux friandises traditionnelles d'Halloween.

Station de charge PS5 à double contrôleur – 8.99 $

Gardez vos manettes PS5 chargées et prêtes à l'emploi avec la station de recharge à double manette OVIO. Cette borne de recharge très appréciée est actuellement en vente au prix de 8.99 $ lorsque vous coupez un coupon de réduction de 20 % et échangez un deuxième coupon de réduction de 35 %. Il s’agit d’une remise importante par rapport à son prix initial de 19.99 $.

Profitez de ces offres technologiques incroyables tant qu’elles durent. Que vous ayez besoin d'une banque d'alimentation, d'accessoires de jeu ou d'un nouvel iPad, ces offres sont là pour vous.

Sources : Amazon, Woot