CD Projekt annonce un épisode de Cyberpunk 2077 Night City Wire sur le thème de Phantom Liberty

By

CD Projekt a révélé qu'un épisode spécial de sa série de vidéos Cyberpunk 2077 Night City Wire serait publié, sur le thème Phantom Liberty. La sortie de l'épisode est prévue le jeudi 14 septembre à 8h PDT / 5h CEST. Dans cet épisode, des représentants de CD Projekt discuteront de diverses mises à jour et ajouts au jeu.

L'un des sujets qui seront abordés est l'ajout de nouvelles stations de radio dans le jeu. Cela offrira aux joueurs une façon nouvelle et immersive de découvrir le monde futuriste de Cyberpunk 2077. De plus, des améliorations de gameplay et de nouvelles capacités seront également discutées, donnant aux joueurs un aperçu des fonctionnalités passionnantes qui les attendent dans le jeu.

L'un des moments forts de l'épisode sera l'introduction d'un nouveau personnage nommé Reed, exprimé par Idris Elba. Les téléspectateurs auront l'occasion d'en apprendre davantage sur ce personnage et son rôle dans le jeu directement auprès d'Idris Elba lui-même.

Le teaser de l’épisode promet également « une ou deux surprises », indiquant qu’il pourrait y avoir des révélations ou des annonces inattendues lors de la présentation.

L'extension Phantom Liberty, ainsi que la mise à jour Cyberpunk 2.0, devraient être lancées le 26 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X et S et PC. Les impressions pratiques d'IGN sur l'extension Phantom Liberty peuvent fournir plus d'informations sur ce que les joueurs peuvent attendre de ce nouveau contenu.

En préparation de la sortie, CD Projekt a conseillé aux joueurs PC de s'assurer que leurs systèmes répondent aux exigences du jeu, avec un accent particulier sur la vérification des systèmes de refroidissement pour éviter tout problème de performances potentiel.

La source:

– Twitter de CD Projekt (@CyberpunkGame)

– IGN (https://www.ign.com/)