Massive Monster annonce une arcade de jeu éphémère à la Melbourne International Games Week 2023

Massive Monster, le développeur derrière Cult of the Lamb, a révélé ses plans pour une salle de jeux spéciale qui sera disponible lors de la Melbourne International Games Week (MIGW) en 2023. Cette exposition présentera une sélection de jeux indépendants locaux de Melbourne, permettant les participants pourront jouer des démos jouables de divers studios bien connus.

La salle de jeux éphémère sera ouverte au public du 3 au 8 octobre 2023, au 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. L'exposition sera située juste à l'extérieur du CBD de Melbourne et offrira aux amateurs de jeux vidéo l'opportunité de découvrir les derniers jeux indépendants les plus prometteurs.

Certains des jeux confirmés qui seront présentés incluent Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter et The Dungeon Experience, avec la possibilité d'autres ajouts avant le spectacle. Les séances publiques auront lieu à des heures précises, les séances du mardi au vendredi de 12h à 5h et les séances du samedi au dimanche de 11h à 6h.

La description de l'événement invite les participants à explorer la sélection organisée de jeux indépendants, proposant des premières démos et des produits exclusifs. C'est l'occasion pour les joueurs et les créateurs de se connecter et d'avoir un aperçu du processus de développement derrière ces nouveaux titres passionnants. Que les participants soient en route pour la PAX ou qu'ils cherchent simplement à démarrer leur week-end PAX plus tôt, la salle de jeux éphémère est une expérience incontournable.

Outre les expositions de jeux, Massive Monster accueillera également une boutique de cadeaux proposant des produits exclusifs et des codes de jeu. De plus, le studio organise divers événements de réseautage pour les professionnels du secteur, offrant ainsi de nombreuses opportunités de se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées.

Alors que la soirée de lancement du MIGW 2023 est déjà complète, Massive Monster a programmé plusieurs autres événements tout au long de la semaine, notamment un événement de réseautage gratuit pour les femmes et les personnes de divers genres le 3 octobre 2023.

La Melbourne International Games Week 2023 se déroulera du 30 septembre au 8 octobre et proposera une gamme d'événements publics et axés sur l'industrie. Cette célébration passionnante d'une semaine offrira de nombreuses opportunités aux participants de se connecter avec de nouvelles personnes et de célébrer le monde des jeux vidéo locaux et internationaux.

Sources:

– Aucune URL fournie.