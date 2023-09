Envie d'un retour du passé ? Précommandez le MEGA Xbox 360 Building Set !

Si vous êtes nostalgique du monde du jeu vidéo de 2007, MEGA a exactement ce qu'il vous faut. Présentation du nouveau jeu de construction Xbox 3 à l'échelle 4:360, complet avec une copie en boîte de Halo 3. Bien que la copie en boîte ne téléporte pas réellement le jeu sur votre écran, elle fonctionne en conjonction avec la console, tout comme la vraie chose !

Cet ensemble de construction collector, disponible en précommande exclusivement via Target aux États-Unis, est au prix de 150 $. Il propose un modèle de réplique Xbox 360 entièrement constructible avec des détails authentiques et précis. La console et la manette disposent même de lumières fonctionnelles pour améliorer l’expérience de jeu. La console s'ouvre pour révéler un lecteur de disque et d'autres surprises, et lorsque vous insérez le disque sur le thème de Halo 3, la carte mère s'active.

Les caractéristiques notables du jeu de construction MEGA Xbox 360 incluent un disque dur amovible, un intérieur interactif accessible en retirant les panneaux de coque latéraux et une compatibilité avec d'autres jeux de construction MEGA et d'autres jeux de construction de marque.

Destinée aux constructeurs âgés de 18 ans et plus qui profitent d'une expérience de construction enrichissante et stimulante, cette réplique de la console Xbox 360 sera disponible à partir du 8 octobre aux États-Unis.

Si vous souhaitez précommander cet ensemble de jeu nostalgique, consultez le lien fourni ci-dessous pour la page du magasin. De plus, nous avons inclus quelques photos supplémentaires de cet ensemble fantastique pour piquer davantage votre intérêt.

