Le PDG d'Apple, Tim Cook, devrait annoncer mardi un changement important dans la technologie de charge lorsqu'il dévoilera le très attendu iPhone 15. Dans le cadre des efforts continus d'Apple pour rationaliser son écosystème, la société adoptera enfin le système de charge universel USB-C dans tous les pays. tous ses appareils, y compris les iPhones.

Pendant des années, Apple a été critiqué pour avoir utilisé des normes de charge propriétaires, ce qui signifiait que les utilisateurs d'iPhone devaient s'appuyer sur le câble Lightning d'Apple, tandis que d'autres smartphones utilisaient le standard USB-C. L'Union européenne a récemment adopté une loi pour obliger les fabricants de technologies grand public à adhérer au système de chargement USB-C, citant comme principales préoccupations la confusion des clients et les coûts inutiles.

En adoptant l’USB-C, Apple s’alignera non seulement sur le reste du secteur, mais répondra également aux préoccupations environnementales. Selon les régulateurs, l'utilisation de divers chargeurs a généré environ 11,000 250 tonnes de déchets électroniques et engendré environ XNUMX millions d'euros de coûts supplémentaires.

Dans le passé, il existait jusqu'à 33 types différents de chargeurs pour smartphones, mais l'industrie a progressivement réduit ce nombre à seulement deux : USB-C et Lightning. Avec l'adoption de l'USB-C par Apple, le câble Lightning deviendra bientôt obsolète, réduisant considérablement le nombre de câbles de chargement en circulation et simplifiant le processus de chargement pour les utilisateurs d'iPhone.

Cette décision d'Apple représente une étape importante vers une norme de charge universelle, alors que l'USB-C devient de plus en plus répandu dans le monde de la technologie. Il devrait ouvrir la voie à une plus grande compatibilité entre les appareils et rationaliser davantage l’expérience utilisateur.

