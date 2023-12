Le premier satellite irlandais va entrer dans l'histoire avec des femmes de Cork en tête

Dans le cadre d'un développement passionnant pour les efforts d'exploration spatiale de l'Irlande, le premier satellite du pays devrait être lancé en orbite la semaine prochaine. Ce qui rend cette réalisation encore plus remarquable est le rôle central joué par deux femmes accomplies originaires du comté de Cork.

Laura Cotter, doctorante au sein du groupe UCD Space Science, et Rachel Dunwoody, toutes deux membres à part entière de l'équipe UCD EIRSAT-1, ont joué un rôle déterminant dans la conception et la construction de ce satellite révolutionnaire. Cet exploit remarquable placera l’Irlande parmi les leaders mondiaux en matière de progrès technologique spatial.

Le satellite EIRSAT-1, minutieusement conçu par Laura, Rachel et l'équipe UCD, est sur le point de réaliser trois expériences diverses dans la vaste étendue de l'espace. Sa mission consiste notamment à collecter des données précieuses et à les transmettre à un centre de commandement situé sur le campus irlandais. L'une des expériences clés consistera à tester un instrument innovant capable d'enquêter sur les mystères de l'univers primitif.

L'expertise de Laura réside dans les sursauts gamma (GRB) et les supernovae, des sujets qu'elle a approfondis au cours de son parcours universitaire. Ayant obtenu un baccalauréat en physique avec astronomie et sciences spatiales de l'UCD en 2022, Laura se concentre actuellement sur les tests et les opérations du satellite EIRSAT-1. Elle envisage d'exploiter les données collectées par le détecteur du satellite pour améliorer ses recherches doctorales en cours.

Avec le lancement imminent du premier satellite irlandais, les contributions de Laura Cotter et Rachel Dunwoody soulignent l'engagement du pays à faire progresser la technologie spatiale et à favoriser l'égalité des sexes dans ce domaine. Leur dévouement infatigable et leur travail novateur en font non seulement de fiers représentants du comté de Cork, mais ils inspirent également les générations futures à viser les étoiles.

