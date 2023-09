Gérer les voisins bruyants : que pouvez-vous faire légalement ?

By

Vivre à côté de voisins dont les bâtiments agricoles font l'objet de rénovations majeures peut être perturbateur et causer des problèmes de santé à votre famille. Le bruit et les perturbations constants peuvent être gênants, surtout si vous avez de jeunes enfants et que vous essayez de profiter du beau temps dehors.

Il est important d'aborder la situation tout en entretenant de bonnes relations avec vos voisins. Une option juridique dont vous disposez est de vous appuyer sur le droit de la nuisance, qui fait référence à tout acte ou omission qui interfère de manière déraisonnable avec les droits d'autrui associés à la jouissance de sa propriété. Le tribunal analysera si l’ingérence est substantielle et déterminera à quoi il est raisonnable de s’attendre entre voisins.

Lors de l'évaluation de la plainte pour nuisance, les conditions locales sont prises en considération. Le niveau de bruit qui peut être jugé raisonnable en centre-ville diffère de celui en banlieue ou à la campagne. Malheureusement, il n’existe pas de définition spécifique du bruit qui constitue une nuisance, mais la loi de 1992 sur l’Environmental Protection Agency stipule que le bruit devient une nuisance lorsqu’il est « si fort, si continu, si répété, d’une telle durée ou d’une telle intensité ou se produisant à de tels moments ». afin de donner un motif raisonnable de mécontentement.

La durée de l'ingérence est également un facteur pris en compte par les tribunaux. En général, plus l’ingérence dure longtemps, plus elle risque d’être jugée déraisonnable. En gardant une trace du moment où le bruit se produit et de la façon dont il a affecté, vous pouvez renforcer votre dossier.

De plus, vous pouvez vérifier en ligne si vos voisins ont obtenu un permis de construire pour leurs rénovations. Le permis de construire inclut souvent des conditions concernant le bruit et les délais de construction. Les aménagements non autorisés, ceux réalisés sans permis de construire, peuvent faire l'objet de mesures coercitives de la part de l'autorité de planification, telles que l'exigence du retrait ou de la modification de la structure.

Avant d'entreprendre toute action en justice, il est conseillé de se rapprocher de votre voisin et de tenter de trouver une solution à l'amiable. Une communication et une compréhension claires peuvent souvent conduire à un résultat satisfaisant pour les deux parties.

Source : Stephen Coppinger, avocat chez Walsh & Partners, avocats et commissaires à l'assermentation, Cork