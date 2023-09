XDefiant d'Ubisoft retardé après le refus de certification par PlayStation et Xbox

By

Le prochain jeu d'Ubisoft, XDefiant, a été retardé en raison de problèmes de certification sur PlayStation et Xbox. Le producteur exécutif du jeu, Mark Rubin, a partagé une mise à jour avec les joueurs via un article de blog, expliquant qu'Ubisoft avait soumis le jeu pour certification en juillet. Cependant, à la mi-août, XDefiant a reçu un résultat « Not Pass ».

Rubin a admis avoir sous-estimé le travail de conformité requis et a déclaré : « Si cela avait été adopté, nous aurions pu expédier fin août. Mais cela ne s’est pas produit, et nous avons donc passé les trois à quatre dernières semaines à résoudre ces problèmes et à nous préparer à présenter une autre soumission.

La bonne nouvelle est que XDefiant sera soumis à nouveau aux premiers partis dans moins de deux semaines, ce qui suggère une éventuelle sortie mi-septembre. Cependant, Rubin a également mentionné un « scénario probable » dans lequel le jeu pourrait recevoir un Pass conditionnel, ce qui entraînerait un patch Day One avec les correctifs finaux. Cela repousserait la date de sortie au début/mi-octobre.

XDefiant, initialement introduit en 2021 en tant que titre de Tom Clancy, a déjà connu plusieurs versions bêta ces derniers mois. Rubin a expliqué que la raison pour laquelle Ubisoft n'a pas annoncé de date de sortie ferme est qu'ils considèrent les tests bêta comme de véritables essais, et pas seulement comme des événements marketing. L’objectif est de recueillir des commentaires précieux et de garantir une expérience de jeu soignée et agréable.

Rubin a conclu le billet de blog en soulignant que la date de sortie sera le plus tôt possible, car ils travaillent avec diligence pour résoudre les problèmes de conformité et répondre aux normes requises fixées par PlayStation et Xbox.

