Comcast et CCBC lancent le programme Digital Navigator pour combler la fracture numérique

Comcast et le Community College of Baltimore County (CCBC) ont uni leurs forces pour introduire le programme Digital Navigator. Cette initiative vise à connecter davantage de résidents de la région de Baltimore à Internet tout en dispensant une formation sur les connaissances numériques et l'utilisation des appareils. Le programme sera soutenu par une généreuse subvention de 150,000 XNUMX $ de Comcast, qui servira à embaucher et à former près d'une douzaine d'étudiants du CCBC pour devenir des navigateurs numériques.

L'objectif principal du programme Digital Navigator est de surmonter les obstacles auxquels les ménages sont confrontés pour accéder à Internet, tels que l'abordabilité, la disponibilité des appareils et les compétences numériques. Les navigateurs numériques formés informeront les résidents, y compris les étudiants du CCBC, sur les ressources disponibles pour surmonter ces obstacles, en veillant à ce qu'ils disposent d'un accès Internet haute vitesse pour leurs devoirs et leur recherche d'emploi.

Ce programme fait partie intégrante du Projet UP, l'engagement de Comcast visant à faire progresser l'équité numérique, qui implique un investissement d'un milliard de dollars. Il s'appuie également sur le partenariat existant entre Comcast et le comté de Baltimore pour réduire la fracture numérique. Plus tôt cette année, Comcast et le comté de Baltimore ont annoncé un plan d'expansion du haut débit en milieu rural qui fournira un accès Internet haut débit à 1 % des foyers auparavant non desservis dans le nord du comté de Baltimore.

Le modèle Digital Navigator est une approche fondée sur la recherche qui fait appel à des organisations communautaires de confiance pour s'attaquer aux causes profondes de la fracture numérique, notamment l'accès à Internet, la technologie et les compétences numériques. Une étude récente menée par le Boston Consulting Group a souligné le rôle déterminant que jouent les navigateurs numériques dans la réduction de la fracture numérique et des inégalités socio-économiques.

Selon l'étude, plus de 65 % des personnes interrogées ont déclaré avoir accès à Internet ou acquis un ordinateur ou une tablette pour un usage domestique. Ce chiffre s'élève à 72 % chez les Hispaniques et les Noirs américains. De plus, plus de 85 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Internet plus fréquemment après avoir utilisé les services Digital Navigator.

L'étude a également révélé que près de la moitié des participants ont reçu de meilleurs soins de santé, tandis que 40 % ont reçu un soutien lié aux besoins fondamentaux tels que la nourriture, le loyer et le logement. De plus, environ 33 % des personnes interrogées ont trouvé un nouvel emploi ou ont connu une augmentation de leurs revenus.

En conclusion, la collaboration entre Comcast et CCBC à travers le programme Digital Navigator représente une étape importante vers la réduction de la fracture numérique dans la région de Baltimore. En fournissant un accès à Internet, en enseignant des compétences numériques et en éliminant les obstacles socio-économiques, cette initiative permettra aux résidents et aux étudiants du CCBC de s'épanouir dans un monde de plus en plus numérique.

Sources:

– [Comcast et CCBC lancent le programme Digital Navigator pour combler la fracture numérique] (source_article)

– [Étude du Boston Consulting Group sur les navigateurs numériques] (source_article)