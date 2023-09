Le Community College du comté de Baltimore lance un programme de navigation numérique pour combler la fracture numérique

Le Community College of Baltimore County (CCBC) a introduit un programme de navigation numérique visant à enseigner aux résidents locaux des compétences en matière de culture numérique. Avec l'aide de douze navigateurs, les individus, en particulier les personnes âgées, sont aidés à gérer leurs soins de santé, à apprendre à consulter leurs courriels et à rester en contact avec leur famille et leurs amis. L'objectif du programme est de garantir que personne ne soit laissé de côté dans un monde de plus en plus connecté.

Loretta Ambe, l'une des navigatrices, a exprimé l'importance du programme pour fournir un accès à l'information, aux opportunités et aux services entre différentes générations. Le programme de navigateur numérique est soutenu par une subvention de 150,000 XNUMX $ de Comcast, qui durera un an et peut être renouvelée.

La Dre Sandra L. Kurtinitis, présidente du CCBC, a souligné l'importance du programme en soulignant que de nombreux étudiants viennent au CCBC sans accès à la technologie. Le programme de navigation numérique aborde non seulement l'accessibilité, mais également l'abordabilité. Le programme de connectivité abordable de Comcast, combiné au crédit mensuel existant de 15 $ du Maryland pour les factures Internet, offre aux résidents éligibles jusqu'à 45 $ de crédit par mois.

Outre le soutien de Comcast, le gouvernement du comté de Baltimore s'efforce également de réduire la fracture numérique. Ils distribuent 3,000 1,900 Chromebooks aux étudiants du CCBC, leur permettant de disposer des outils nécessaires à leur scolarité. Cette initiative a déjà été bien accueillie, puisque XNUMX XNUMX étudiants ont réclamé leurs nouveaux appareils. Mayson Tress, l'un des étudiants qui ont reçu un Chromebook, s'est dit enthousiasmé par les opportunités qu'il offrira, comme postuler à un emploi.

Reconnaissant l'importance de l'accès à Internet, Johnny Olzewski, directeur du comté de Baltimore, a souligné qu'il ne s'agissait plus d'un luxe mais d'une nécessité. Il a déclaré qu’il est crucial de fournir aux résidents les moyens de rester en contact avec leur famille, d’améliorer leur carrière et de poursuivre leurs rêves, surtout à la lumière des leçons apprises pendant la pandémie.

Le programme de navigation numérique, soutenu par Comcast et le gouvernement du comté de Baltimore, vise à combler la fracture numérique en dotant les individus des compétences numériques nécessaires et d'un accès à la technologie. Il constitue une ressource vitale pour garantir que chacun ait des chances égales et puisse prospérer dans un monde de plus en plus connecté.

