Partenariat entre Comcast et CCBC pour sensibiliser et adopter un programme de connectivité abordable

Comcast et le Community College of Baltimore County (CCBC) ont uni leurs forces pour lancer un programme Digital Navigator visant à améliorer la connectivité Internet et les compétences numériques dans la région de Baltimore. Le programme fera appel à des étudiants formés du CCBC pour aider les résidents, y compris les étudiants du CCBC, à surmonter les obstacles à l'accès à Internet, tels que l'abordabilité, l'accès aux appareils et les compétences numériques.

Grâce à une subvention de 150,000 XNUMX $ de Comcast, près d'une douzaine d'étudiants du CCBC seront embauchés et formés en tant que navigateurs numériques. Ces navigateurs informeront les résidents sur les ressources à leur disposition et les aideront à se connecter à Internet haute vitesse pour leurs devoirs et leur recherche d'emploi.

Comcast fait également la promotion d'offres Internet exclusives et fait connaître le programme de connectivité abordable (ACP) du gouvernement fédéral. L'ACP offre aux personnes éligibles un avantage de 30 $/mois sur leur facture Internet. Les clients Comcast éligibles peuvent accéder gratuitement à l'Internet domestique via Internet Essentials ou Internet Essentials Plus de Comcast une fois l'avantage ACP appliqué.

Le modèle Digital Navigator s’est avéré efficace pour réduire la fracture numérique et les inégalités socio-économiques. Selon une étude récente du Boston Consulting Group, plus de 65 % des personnes interrogées qui ont utilisé les services Digital Navigator ont obtenu un accès à Internet ou un ordinateur ou une tablette à la maison. De plus, plus de 85 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Internet plus fréquemment, et nombre d’entre elles ont constaté des améliorations en matière de soins de santé et d’accès aux besoins de base.

Le directeur du comté de Baltimore, Johnny Olszewski, a exprimé son engagement à réduire la fracture numérique et a salué le programme Digital Navigator pour avoir aidé les étudiants et les membres de la communauté à se connecter et à se familiariser avec les nouvelles technologies.

Comcast travaille activement à faire progresser l'équité numérique dans les communautés qu'elle dessert. Rien que dans le Maryland, Comcast a investi 28.8 millions de dollars en contributions en espèces et en nature à des organisations à but non lucratif locales. L'entreprise a également installé plus de 40 zones de levage dans le Maryland pour fournir un service Wi-Fi gratuit aux centres communautaires.

Le partenariat entre Comcast et CCBC fait partie du Projet UP, l'engagement de Comcast d'un milliard de dollars visant à faire progresser l'équité numérique. Ce partenariat s'appuie sur leur collaboration antérieure pour apporter l'Internet haut débit aux résidences auparavant non desservies du nord du comté de Baltimore.

Avec cette initiative, Comcast et CCBC visent à réduire la fracture numérique, à responsabiliser les étudiants et à garantir que l'accessibilité abordable d'Internet ne constitue pas un obstacle à la réussite scolaire et professionnelle.

