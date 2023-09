Coaching de vrais leaders : première de la nouvelle saison le 18 septembre

By

La coach exécutive Muriel Wilkins est de retour avec une toute nouvelle saison de son podcast, Coaching Real Leaders. Cette saison, Wilkins se penche sur les défis auxquels sont confrontés les nouveaux managers, les dirigeants de niveau intermédiaire et les cadres au cours de leur carrière.

Tout au long du podcast, Wilkins s'engage dans des conversations de coaching qui abordent des questions urgentes en matière de carrière. Certains des sujets abordés incluent la détermination si un rôle temporaire doit devenir permanent, l'évaluation de l'évolution de carrière et l'établissement de relations efficaces avec les collègues et les supérieurs.

En écoutant ces séances de coaching franches, les auditeurs peuvent acquérir des connaissances inattendues sur eux-mêmes et découvrir des étapes concrètes pour avancer dans leur propre carrière. Wilkins fournit des conseils et un soutien à chaque leader, les aidant à surmonter les obstacles et à atteindre leurs objectifs.

Coaching Real Leaders revient pour sa sixième saison en septembre. Chaque épisode offre une occasion unique d’apprendre de scénarios de coaching réels. Que vous soyez un nouveau manager à la recherche de conseils ou un cadre à la recherche de nouvelles stratégies, ce podcast est une ressource précieuse.

Ne manquez pas un épisode de Coaching Real Leaders. Abonnez-vous maintenant sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme de podcast préférée pour rester informé des dernières informations de Muriel Wilkins.

