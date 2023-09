Codezero lance la version bêta publique de son produit phare, accélérant ainsi le développement de logiciels

Codezero, une société de développement de logiciels cloud natifs, a annoncé la version bêta publique de son produit phare lors de la conférence Civo Navigate Europe à Londres. Cette version 2.0 de l'outil vise à révolutionner le processus de développement logiciel, en permettant un code plus rapide et de meilleure qualité avec moins de bugs et de violations.

Développé par Narayan Sainaney, un ancien employé de Microsoft, Codezero offre aux utilisateurs la possibilité de démarrer rapidement un cluster Kubernetes en moins de quatre-vingt-dix secondes. Il fournit également des environnements collaboratifs simulés pour le débogage et les tests, introduisant de nouveaux niveaux de visibilité et d'interaction dans ce que l'entreprise appelle « Omni-Dev ».

Cette approche représente un changement de paradigme dans le développement de logiciels et a recueilli le soutien de leaders de l'industrie tels que Nick Caldwell, ancien directeur général de Twitter, et Marty Weiner, ancien directeur technique de Reddit.

Reed Clayton, co-fondateur et PDG de Codezero, a exprimé son enthousiasme à l'idée de changer la façon dont fonctionne la communauté de développement de logiciels cloud natifs. Il a souligné que l'outil permet à de grandes équipes de travailler ensemble efficacement, permettant une écriture, des tests et un déploiement rapides du code.

Le co-fondateur et CTO Narayan Sainaney a souligné comment les outils de Codezero améliorent considérablement la productivité des développeurs, permettant aux entreprises de déployer des produits plus rapidement et avec moins de bugs et de failles de sécurité. Il a exprimé l'espoir de l'entreprise que les développeurs rejoignent la version bêta publique et découvrent une nouvelle réalité de développement.

Lors de la conférence Civo Navigate Europe, les participants ont eu l'occasion d'essayer la solution de Codezero lors d'un atelier en direct. Mark Boost, PDG de Civo, a souligné la mission commune de Codezero et de Civo : offrir des expériences de pointe aux développeurs. Il a déclaré que les outils de Codezero, combinés au service cloud haute performance et à faible coût de Civo, permettent aux développeurs de se concentrer sur la fourniture de logiciels exceptionnels sans l'entrave d'une infrastructure coûteuse et peu fiable.

En résumé, la version bêta publique de Codezero marque un moment transformateur dans le développement de logiciels. Leurs outils Omniscient Dev permettent aux développeurs de travailler en collaboration dans un environnement simulé, réduisant considérablement le temps requis pour les tests et le débogage tout en améliorant la qualité du code. Grâce à des partenariats avec des leaders de l'industrie et aux commentaires positifs des participants à la conférence Civo Navigate Europe, Codezero est sur le point de révolutionner le processus de développement logiciel.

Sources:

– Site Codezéro

– Conférence Civo Navigate Europe