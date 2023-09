L'échelle impressionnante des villes : Skylines 2

Lors d'une récente session de démonstration à la Gamescom, le prochain jeu Cities : Skylines 2 a impressionné les joueurs avec ses vastes espaces jouables. Les cartes du jeu sont environ 5 fois plus grandes que celles du jeu original Cities: Skylines. L'ampleur de ces espaces est devenue évidente lorsque les joueurs ont effectué un zoom arrière et ont réalisé que la caméra continuait à avancer.

Au cours de la démo, le joueur a été placé sur une carte pittoresque de fjord avec une plage climatique modérée. Le didacticiel a enseigné les bases du tracé des routes, des raccordements d'eau et d'électricité et du zonage des zones résidentielles, industrielles et commerciales. Cependant, le joueur a sous-estimé la taille de la zone jouable et, sans le savoir, a concentré ses bâtiments dans une petite partie de la carte. Lorsqu’ils ont dû créer un tuyau d’égout menant à la mer, ils ont réalisé l’échelle de la carte alors que le tuyau s’étendait sur des kilomètres.

L’expérience a mis en évidence la « pensée initiale du joueur concernant une ville incroyablement petite ». La prise de conscience de l’immensité de l’espace jouable était à la fois bouleversante et excitante. Le didacticiel fournissait des menus intuitifs pour résoudre tous les problèmes, tels que les inquiétudes des résidents concernant l'absence d'hôpital à proximité et la pollution provenant d'une centrale électrique.

Malgré les erreurs initiales, le joueur a trouvé le jeu agréable et satisfaisant. Regarder des bâtiments s'élever et utiliser des menus intuitifs pour résoudre les problèmes a créé un sentiment d'accomplissement. Alors que le joueur a hâte de jouer à Cities: Skylines 2 dans son intégralité, il reconnaît la nécessité d'en apprendre davantage sur l'urbanisme et la gestion budgétaire.

Dans l’ensemble, Cities : Skylines 2 promet d’offrir aux joueurs une expérience immersive et étendue, avec des cartes permettant la construction de villes à grande échelle et la prise de décisions stratégiques.

Sources:

– Série de vidéos phares de Colossal Order pour Cities: Skylines 2