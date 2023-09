Navigation sécurisée améliorée de Google : une défense puissante contre les attaques de phishing

By

Google a introduit une nouvelle fonctionnalité dans son navigateur Chrome qui vise à offrir aux utilisateurs une protection plus efficace contre les attaques de phishing. Les campagnes de phishing, qui impliquent des sites Web ou des e-mails frauduleux se faisant passer pour des sources légitimes, ont causé des dommages importants en infectant les appareils avec des virus et en entraînant des pertes financières dues aux escroqueries. Avec le déploiement de la navigation sécurisée améliorée, Google espère aider les utilisateurs à éviter d'être victimes de telles attaques.

La navigation sécurisée améliorée, auparavant une fonctionnalité facultative, deviendra le paramètre par défaut pour les utilisateurs de Chrome dans le cadre de la mise à jour du 15e anniversaire du navigateur. Cette fonctionnalité vérifie en temps réel les URL des sites Web par rapport à une liste constamment mise à jour de sites malveillants stockés sur les serveurs cloud de Google. Si une correspondance est trouvée, le site Web est bloqué et un avertissement est affiché à l'utilisateur.

Cette mise à jour remplace l'ancienne fonctionnalité de protection contre le phishing de Google appelée Navigation sécurisée, qui stockait localement une liste de sites Web malveillants sur l'ordinateur de l'utilisateur. Cependant, cette approche présentait des limites, car elle ne permettait pas de détecter les sites Web de phishing lancés après la dernière mise à jour. La navigation sécurisée améliorée résout ce problème en s'appuyant sur les serveurs cloud de Google pour une protection à jour.

En supprimant l'ancienne fonctionnalité de navigation sécurisée et en faisant de la navigation sécurisée améliorée le paramètre par défaut, Google vise à réduire le nombre de tentatives de phishing non détectées. La société s'attend à une amélioration de 25 % de la protection contre les logiciels malveillants et les menaces de phishing en passant à la fonctionnalité améliorée.

Bien que la navigation sécurisée améliorée offre une sécurité améliorée, elle entraîne des problèmes potentiels en matière de confidentialité. Comme la fonctionnalité utilise une base de données stockée sur les serveurs de Google, chaque URL visitée par l'utilisateur est envoyée à Google pour vérification. Certains utilisateurs s'inquiètent de la possibilité que Google utilise ces données à des fins publicitaires, sur la base des pratiques passées de collecte de données de l'entreprise. Cependant, Google assure aux utilisateurs que les données soumises via la navigation sécurisée améliorée ne seront utilisées qu'à des fins de protection contre le phishing et à aucune autre fin.

Google prévoit de migrer tous les utilisateurs vers la navigation sécurisée améliorée dans les semaines à venir. Ce nouvel outil de lutte contre le phishing pourrait offrir aux utilisateurs une protection renforcée, à condition que leurs préoccupations en matière de confidentialité soient prises en compte.

Sources:

– Tendances numériques

– Ordinateur qui bipe