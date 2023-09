L'application Google Chrome fait l'objet d'une refonte passionnante pour son 15e anniversaire

Google fête ses 15 ans avec une mise à jour majeure de l'application Google Chrome. L'un des changements les plus importants est l'introduction du langage de conception Material You, permettant davantage d'options de personnalisation. Ce langage de conception a été introduit pour la première fois avec Android 12 et a été salué pour sa capacité à transformer l'apparence des téléphones Android.

Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs de Chrome peuvent désormais accéder à un panneau « Personnaliser Chrome » où ils peuvent choisir parmi une gamme de couleurs pour personnaliser leur expérience de navigation. Ces options de personnalisation sont enregistrées pour chaque profil, ce qui permet aux utilisateurs disposant de plusieurs profils de les différencier plus facilement.

Outre les modifications de conception, le menu Chrome est également amélioré pour offrir un accès plus rapide aux extensions Chrome, à Google Translate et à Google Password Manager. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder plus facilement à leurs fonctionnalités et services préférés en quelques clics.

Le Chrome Web Store fait également l'objet d'une refonte complète, avec des recommandations personnalisées et des collections d'extensions organisées. Il existe même une section d'extensions basées sur l'IA, répondant à la popularité croissante des outils basés sur l'IA.

De plus, Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Chrome qui amélioreront l'expérience de navigation. L'une de ces fonctionnalités est le bouton « Rechercher sur cette page avec Google », qui ouvre un panneau latéral pour la recherche sans perdre la position actuelle de l'utilisateur. Cela facilite la recherche d’informations et la réalisation de recherches sans interrompre le flux de navigation.

Google étend également sa Search Generative Experience (SGE), qui vise à révolutionner la façon dont les gens effectuent des recherches. Bien que sa disponibilité soit initialement limitée, Google l'ouvre désormais à des tests aux États-Unis. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs un aperçu de l'avenir de la recherche et des innovations sur lesquelles Google travaille.

Dans l'ensemble, ces mises à jour de l'application Google Chrome et du Chrome Web Store visent à améliorer la personnalisation, l'accessibilité et l'efficacité de la navigation des utilisateurs. Grâce au langage de conception Material You et aux fonctionnalités améliorées, les utilisateurs de Chrome peuvent s'attendre à une expérience de navigation plus personnalisée et plus pratique.

Sources:

– La mise à jour de l'application Google Chrome apporte le langage de conception Material You et la refonte du Chrome Web Store, par Andrew Myrick (https://www.androidcentral.com/chrome-app-update-brings-material-you-design-langage-and-chrome- refonte de la boutique en ligne)

– Google Chrome obtient le matériel que vous concevez pour le 15e anniversaire, par Filip Truta (https://news.softpedia.com/news/google-chrome-gets-material-you-design-for-15th-birthday-534818.shtml)