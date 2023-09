L'importance des systèmes à flux laminaire dans le contrôle de la contamination

By

Un système à flux laminaire est essentiel pour maintenir un environnement propre et sans particules. Il fait référence à un flux d’air constant et uniforme qui contrôle et élimine efficacement la contamination particulaire.

À l’intérieur d’une armoire à flux laminaire, l’air passe à travers un préfiltre de haute qualité, éliminant les plus grosses particules. Il passe ensuite par un système de ventilation et un filtre ULPA, capables d'éliminer 99.9998 % des particules supérieures à 0.12 μm. Cette configuration garantit une protection optimale du produit et crée un espace de travail sans particules.

Il existe deux classifications pour le flux laminaire : Classe ISO 3 (FED Classe 1) pour le flux laminaire vertical (VLF) et Classe ISO 4 (FED Classe 10) pour le flux laminaire horizontal (HLF). Les armoires VLF ressemblent à des salles blanches à plus petite échelle, avec des unités ventilateur/filtre positionnées au plafond. La direction du flux laminaire vers le bas améliore l’effet de la gravité, balayant efficacement les particules hors de l’enceinte.

Les enceintes VLF conviennent aux processus stériles ou sensibles aux particules. Ils créent une zone propre et stérile entre le plan de travail et la face du filtre. Par exemple, dans les procédures de préparation stérile, la préparation des emballages injectables ou stériles est effectuée au-dessus de la surface de travail.

D'autre part, les armoires HLF dirigent l'air depuis l'arrière de l'armoire et sortent par l'ouverture avant. Même si le HLF ne rencontre pas d'obstacles importants à l'intérieur de l'armoire, il peut souffler des substances vers le visage de l'opérateur, posant ainsi des risques potentiels pour la santé. Les armoires VLF sont donc préférées car elles offrent une meilleure protection de l’opérateur.

Les armoires à flux laminaire verticales présentent des avantages tels qu'une meilleure protection de l'opérateur, nécessitent moins d'espace et moins de contamination croisée des éléments sur la surface de travail. Cependant, ils peuvent nécessiter un escabeau pour changer les filtres et ne peuvent pas placer d'objets ou de mains les uns sur les autres.

Les hottes à flux laminaire horizontal offrent une meilleure protection du produit et une réduction des turbulences sur le plan de travail. Cependant, de gros échantillons peuvent obstruer l'écoulement laminaire et projeter des fumées/poudres au visage de l'opérateur.

