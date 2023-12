La Chine et l'Égypte collaborent sur un projet de station de recherche lunaire

Résumé : L'Égypte a accepté de soutenir le projet chinois de Station internationale de recherche lunaire (ILRS), donnant à la Chine une victoire diplomatique dans la course à l'influence dans l'espace. L'accord, signé entre l'Administration spatiale nationale chinoise et l'Agence spatiale égyptienne, s'appuie sur leur collaboration existante, dans le cadre de laquelle la Chine a lancé un satellite égyptien en orbite. Cette décision intervient alors que la Chine et les États-Unis rivalisent pour gagner des alliés dans leurs projets respectifs d’envoyer des astronautes sur la Lune. La Chine a cherché le soutien d’autres pays pour le projet ILRS et, même si elle a eu moins de succès que les États-Unis, elle a réalisé des progrès progressifs. Outre l’Égypte, la Chine a signé des accords avec l’Afrique du Sud, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie et le Pakistan.

La Chine a fait un pas en avant significatif dans sa quête de domination de l'exploration lunaire en obtenant le soutien de l'Égypte pour sa Station internationale de recherche lunaire (ILRS). La récente signature d'un protocole d'accord entre l'Administration spatiale nationale chinoise et l'Agence spatiale égyptienne consolide leur coopération sur le projet ILRS, dont les opérations devraient commencer d'ici 2030. En collaborant sur le projet, la Chine et l'Égypte visent à promouvoir une coopération commune. l'avenir de l'humanité et mettra en valeur la position de la Chine en tant que pays majeur dans l'exploration spatiale.

Cette réalisation fait suite au lancement réussi par la Chine d'un satellite égyptien en orbite depuis son centre de lancement du désert de Gobi plus tôt cette semaine. Le lancement démontre non seulement les capacités avancées de la Chine en matière de technologie spatiale, mais renforce également les liens entre les deux nations.

Les efforts de la Chine pour établir l'ILRS ont intensifié la concurrence avec les États-Unis dans leur course à l'envoi d'astronautes sur la Lune. Seulement une semaine avant que la Chine n'obtienne le soutien de l'Égypte, les États-Unis ont célébré leur propre victoire diplomatique en obtenant l'approbation par l'Angola des accords Artemis, un plan soutenu par la NASA sur les principes d'exploration lunaire.

Alors que les États-Unis ont obtenu le soutien d’alliés traditionnels comme le Canada, le Japon et le Royaume-Uni, la Chine recherche activement des collaborations avec d’autres pays. Outre l'Égypte, la Chine a signé des accords de coopération avec l'Afrique du Sud, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et le Pakistan. Ces accords rapprochent la Chine de son objectif d’étendre son influence dans l’exploration spatiale.

Les progrès de la Chine dans l'exploration lunaire marquent une étape importante dans ses ambitions spatiales. Alors que le projet ILRS continue de gagner le soutien international, la Chine se positionne comme un acteur clé de l'exploration et de la coopération spatiales, jetant les bases de futures percées et découvertes scientifiques.

