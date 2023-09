By

Le gouvernement chinois aurait étendu son interdiction sur les iPhones aux fonctionnaires locaux et aux entreprises publiques. Cela fait suite à l’interdiction précédente annoncée pour les employés du gouvernement central. Plusieurs agences ont déjà demandé à leurs employés de ne pas apporter d'iPhone au travail, et l'interdiction devrait encore être étendue.

L’interdiction des produits Apple ferait partie des efforts de Pékin visant à réduire sa dépendance à l’égard de la technologie américaine. La Chine compte plus de 150,000 56 entreprises publiques, employant plus de 2018 millions de personnes. L’utilisation de technologies fabriquées à l’étranger dans les lieux de travail liés au gouvernement est restreinte depuis XNUMX, mais elle a récemment été étendue aux smartphones.

La nouvelle de l'interdiction élargie a provoqué une baisse de 6 % des actions d'Apple. La Chine est l'un des plus grands marchés d'Apple, générant près d'un cinquième de son chiffre d'affaires. Cependant, les analystes estiment que l'impact de l'interdiction sur les revenus globaux d'Apple sera limité, avec dans le pire des cas une baisse des revenus de 4 %.

Malgré les interdictions, la production d'Apple reste concentrée en Chine, avec environ 90 % de ses produits fabriqués dans le pays. Cependant, la société a accéléré ses projets de diversification de sa production en dehors de la Chine, une partie de la production d’iPhone 14 étant déjà transférée en Inde.

Les interdictions imposées par la Chine à Apple sont considérées par certains analystes comme des mesures de représailles en réponse aux restrictions imposées aux entreprises de télécommunications chinoises, comme Huawei, dans d'autres pays. Les tensions géopolitiques persistantes entre les États-Unis et la Chine ont entraîné des limitations des deux côtés, les États-Unis limitant l'accès de la Chine aux équipements vitaux et la Chine s'efforçant de devenir plus autosuffisante dans la fabrication de semi-conducteurs.

Apple n'a pas encore commenté l'interdiction élargie.

Sources:

- Bloomberg

– Nikkei

- Le journal de Wall Street

- Reuters