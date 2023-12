De nouvelles images de la station spatiale chinoise Tiangong montrent des vues imprenables

La mission chinoise Shenzhou 16 nous a fourni des images à couper le souffle de la station spatiale Tiangong alors que l'équipage partait pour son retour sur Terre. Equipées d'une caméra haute définition, ces clichés nous offrent la première représentation visuelle complète de la station spatiale Tiangong depuis son arrivée en orbite.

Avant de partir, l'équipe de Shenzhou 16 a confié le contrôle de la station spatiale à l'équipage de Shenzhou 17, arrivé récemment le 26 octobre. Le commandant Jing Haipeng, Zhu Yangzhu et Gui Haichao, les trois astronautes chinois connus sous le nom de taïkonautes, sont montés à bord du Shenzhou 16. capsule le 30 octobre et sont rentrés en toute sécurité sur Terre depuis une orbite terrestre basse.

Pendant leur voyage de retour, l'équipage s'est retourné vers leur maison temporaire et a capturé des vues impressionnantes du laboratoire flottant au-dessus de notre planète. Ces images captivantes offrent un aperçu de l’expérience remarquable de vivre et de travailler dans l’espace.

Située entre 217 et 280 miles (340 à 450 kilomètres) au-dessus de la surface de la Terre, la station spatiale Tiangong se compose de trois unités. La première unité, connue sous le nom de Tianhe, est entrée en orbite terrestre basse en 2021. Les deuxième et troisième unités, nommées respectivement Wentian et Mengtian, ont été lancées en 2022 et 2023, complétant la station de 180 pieds (55 mètres) de long. Pesant 77 tonnes, la station spatiale Tiangong est environ 20 % plus petite que la Station spatiale internationale.

Depuis sa création, Tiangong a accueilli des équipages tournants de taïkonautes qui ont mené de nombreuses expériences scientifiques importantes. Ces expériences démontrent l’engagement de la Chine à faire progresser l’exploration et la recherche spatiales pendant au moins la prochaine décennie.

L'équipage de Shenzhou 16, la cinquième équipe à habiter la station spatiale, a poursuivi l'héritage de l'exploration scientifique en effectuant une sortie dans l'espace, en cultivant des légumes et en donnant une conférence en direct depuis l'espace. Ces efforts mettent en valeur les capacités remarquables des êtres humains dans des environnements en microgravité.

En ce qui concerne l’avenir, la Chine envisage d’étendre encore davantage la station spatiale Tiangong. Lors du 47e Congrès astronautique international, l'Agence chinoise des missions spatiales habitées (CMSA) a annoncé son intention d'ajouter trois modules supplémentaires, portant le nombre total à six. De plus, la CMSA prévoit de lancer un télescope spatial de classe Hubble appelé « Xuntian », qui orbitera à côté de la station spatiale. Cet effort ambitieux permettra des réparations, du ravitaillement et des mises à niveau du télescope et de la station spatiale.

Dans l’ensemble, les superbes images capturées par la mission Shenzhou 16 nous offrent un aperçu de la beauté et de l’importance de la station spatiale Tiangong. Ils nous rappellent les progrès en cours dans le programme spatial chinois et les possibilités passionnantes qui nous attendent.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que la Station spatiale Tiangong ? La Station spatiale Tiangong est le laboratoire spatial chinois en orbite terrestre basse, dédié à la recherche scientifique et aux missions spatiales habitées. Que sont les taïkonautes ? Les taïkonautes sont des astronautes du programme spatial chinois. Combien de temps l'équipage de Shenzhou 16 a-t-il passé à la station spatiale Tiangong ? L'équipage de Shenzhou 16 a passé beaucoup de temps à la station spatiale Tiangong, menant des expériences et diverses activités pour leur mission. Quels sont les futurs projets de la Station spatiale Tiangong ? L'Agence chinoise des missions spatiales habitées a l'intention d'agrandir la station spatiale Tiangong en ajoutant trois modules supplémentaires. De plus, ils prévoient de lancer un télescope spatial de classe Hubble appelé « Xuntian », qui orbitera à côté de la station spatiale. Quels types d’expériences ont été menées sur la Station spatiale Tiangong ? Un large éventail d'expériences scientifiques ont été menées sur la Station spatiale Tiangong, explorant divers aspects de la physique, de la biologie et de la technologie dans des conditions de microgravité.