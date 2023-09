Un nouveau problème Apple Pay entraîne des soldes de comptes négatifs

Un récent exploit impliquant Apple Cash et CashApp a amené les utilisateurs à se réveiller avec des soldes de comptes négatifs. Il a été découvert que certains clients pouvaient transférer des fonds de leur compte CashApp vers Apple Pay, même si leur solde CashApp était vide. Ces utilisateurs ont profité de ce problème pour obtenir des livraisons DoorDash et d'autres services.

Jeudi, plusieurs plateformes de services financiers, dont Apple Pay et CashApp, ont connu des pannes. La cause de ces pannes est encore inconnue et on ne sait pas si elles sont liées. Les utilisateurs ont été confrontés à des échecs de paiement et n'ont pas pu accéder à leurs comptes pendant plusieurs heures. Cependant, les services semblent revenir à la normale à mesure que les pannes sont résolues.

Apple a reconnu le problème avec les transactions Apple Cash jeudi soir et l'a marqué comme résolu vendredi. Square, la société mère de CashApp, a également abordé les problèmes sur ses pages d'assistance et sur ses réseaux sociaux. La société a précisé que le problème n’était pas causé par des pirates informatiques.

Cash App a signalé des problèmes similaires sur son site d'assistance américain et a conseillé aux clients d'éviter de réessayer toute transaction ayant échoué jusqu'à ce que le problème soit résolu. Cependant, vendredi matin, Cash App a informé les clients qu'ils pouvaient ajouter de l'argent liquide et effectuer des achats avec leur Cash Card.

Certains utilisateurs de réseaux sociaux qui ont profité de l'exploit ont signalé que leurs comptes CashApp étaient verrouillés et que leurs comptes Apple Pay affichaient désormais des soldes négatifs. On ne sait toujours pas comment ces soldes négatifs seront résolus.

Sources : Apple, Square, Cash App