Le robot Sensiworm de GE Aerospace améliore la sécurité des avions

GE Aerospace a présenté un robot de pointe appelé Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) conçu pour améliorer la sécurité des avions. Équipé de caméras, Sensiworm est conçu pour inspecter les pièces d'avion, en particulier les moteurs, offrant ainsi des capacités visuelles et auditives supplémentaires aux ingénieurs. En rampant à travers les interstices et les courbes d'un moteur, Sensiworm peut détecter les fissures et la corrosion, envoyant des séquences vidéo en direct aux opérateurs humains.

Bien que des équipements de pointe soient déjà utilisés pour les inspections d’avions, ils présentent des limites. Par exemple, un endoscope vidéo ne peut pas inspecter la turbine d’un moteur dans son intégralité, car la gravité fait que sa pointe se dépose naturellement lorsqu’elle n’est pas appuyée contre une structure à l’intérieur du moteur. En comparaison, les robots automoteurs comme Sensiworm offrent aux ingénieurs un meilleur accès et éliminent le besoin de démonter un moteur pour un examen approfondi.

« Avec des compagnons mini-robots comme Sensiworm, les opérateurs de services disposeraient de plusieurs paires d'yeux et d'oreilles supplémentaires pour effectuer des inspections sur l'aile », a déclaré Deepak Trivedi, ingénieur robotique principal chez GE Aerospace Research. La conception souple et conforme de Sensiworm lui permet d'inspecter chaque centimètre carré d'un moteur à réaction, transmettant des données en temps réel sur l'état des pièces que les opérateurs vérifient régulièrement.

Actuellement, Sensiworm n'est capable que d'effectuer des inspections, mais GE Aerospace envisage une future version du robot qui pourra également effectuer des réparations. Le développement de Sensiworm a été possible grâce au financement et aux partenariats avec SEMI Flex Tech, le laboratoire de recherche de l'armée américaine, l'université de Binghamton et UES, Inc.

Bien qu’il ne soit pas clair quand la version finale non connectée de Sensiworm sera prête à être déployée, elle promet d’être un outil de sécurité efficace pour l’industrie aéronautique. General Electric a déjà travaillé sur un ver robotique dans un autre but : creuser des tunnels.

