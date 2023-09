Meilleurs ordinateurs portables de jeu de moins de 50,000 XNUMX ₹ avec des performances exceptionnelles

Si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable de jeu économique de moins de 50,000 XNUMX ₹, vous êtes au bon endroit. Ces ordinateurs portables offrent de solides performances sans vous ruiner. Même s’ils ne disposent pas de toutes les fonctionnalités haut de gamme des ordinateurs portables de jeu plus chers, ils offrent néanmoins une expérience de jeu fluide pour une variété de titres.

L’ordinateur portable de jeu Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Hexa Core 5500U est une excellente option. Il dispose d'un puissant processeur AMD Ryzen 5, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Cet ordinateur portable offre un équilibre entre puissance et portabilité, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs à petit budget.

Une autre option est l’ordinateur portable de jeu Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Quad Core 3550H. Il est livré avec une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 dédiée, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Même si la limitation de 8 Go de RAM peut avoir un impact sur le multitâche, cet ordinateur portable offre toujours des performances performantes à un prix abordable.

Le HP Laptop 14 est un autre choix solide. Il comprend un processeur AMD Ryzen 5, une carte graphique AMD Radeon, 8 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go. Avec son design léger et son écran FHD net, cet ordinateur portable est parfait pour les joueurs en déplacement.

Si vous préférez un processeur Intel, le MSI Modern 15 est une excellente option. Il est livré avec un processeur Intel i11 de 5e génération, une carte graphique Intel UHD, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. Même s’il n’a peut-être pas l’écran le plus impressionnant, il offre néanmoins des performances efficaces pour les jeux.

Enfin, l'ordinateur portable Dell Vostro 3425 mérite d'être pris en considération. Il dispose d'un processeur Ryzen R5-5625U, de 8 Go de RAM DDR4 et d'un SSD de 512 Go. Avec son écran FHD WVA AG et son système d'exploitation Windows 11, cet ordinateur portable offre une solide expérience de jeu.

En conclusion, ces ordinateurs portables de jeu à moins de 50,000 XNUMX ₹ offrent des performances exceptionnelles sans se ruiner. Que vous préfériez les processeurs AMD ou Intel, des options sont disponibles pour répondre à vos besoins et à votre budget. Améliorez votre expérience de jeu avec ces ordinateurs portables abordables.

Sources:

– Ordinateur portable de jeu Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Hexa Core 5500U sur Flipkart

– Ordinateur portable de jeu Acer Aspire 7 AMD Ryzen 5 Quad Core 3550H sur Flipkart

– Ordinateur portable HP 14 sur Amazon

– Ordinateur portable de jeu MSI Modern 15 Intel 11e génération i5-1155G7 sur Amazon

– Ordinateur portable Dell Vostro 3425 sur Dell.com