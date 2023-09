Nintendo donne un bon adieu à l'acteur Mario Voice Charles Martinet

By

Nintendo a publié une courte vidéo mettant en vedette l'acteur de longue date de Mario, Charles Martinet, et le directeur de Nintendo, Shigeru Miyamoto, donnant à Martinet un bon au revoir alors qu'il passe à un nouveau rôle. Dans la vidéo, Martinet revient sur le temps qu'il a passé à exprimer Mario et exprime son enthousiasme quant à son nouveau rôle d'ambassadeur de Mario.

En août dernier, Nintendo a annoncé que Martinet cesserait d'exprimer Mario après 25 ans et assumerait un nouveau rôle. Cette annonce a confirmé les spéculations selon lesquelles un nouveau doubleur prendrait le relais du personnage du prochain jeu, Super Mario Bros. Wonder.

Bien que Nintendo n'ait pas révélé qui sera la nouvelle voix de Mario, la société a exprimé sa préférence pour que les fans la découvrent par eux-mêmes en jouant au jeu et en regardant le générique. Certains ont émis l'hypothèse que Martinet et Nintendo se seraient disputés, mais la vidéo publiée par Nintendo suggère qu'il n'y a pas de rancune entre eux.

En tant qu'ambassadeur de Mario, Martinet aura l'occasion de parcourir le monde et d'interagir avec les fans, partageant ainsi la joie de la franchise Mario. Même s'il est doux-amer que Martinet ne soit plus la voix de Mario dans les jeux, les fans peuvent toujours ressentir son enthousiasme et ses répliques emblématiques en personne.

Force est de constater que Charles Martinet a laissé une marque indélébile dans la communauté des joueurs avec son interprétation de Mario. Alors qu'il se lance dans cette nouvelle aventure, les fans ne peuvent qu'exprimer leur gratitude pour sa contribution à l'un des personnages les plus appréciés du jeu vidéo.

