L’importance d’un bac à sable réglementaire américain pour l’innovation cryptographique

La commissaire Caroline D. Pham de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis s'est récemment exprimée au Cato Institute, soulignant la nécessité d'un bac à sable réglementaire américain pour les marchés d'actifs numériques. Elle a souligné l’importance de garder une longueur d’avance dans un secteur en évolution rapide et a exprimé ses inquiétudes quant à l’approche attentiste adoptée par les États-Unis à l’égard de la technologie blockchain et des actifs numériques.

Dans son discours, la commissaire Pham a proposé le lancement du tout premier programme pilote américain pour les marchés d'actifs numériques. Elle a suggéré que ce programme pilote servirait de bac à sable réglementaire pour tester, recueillir des données et examiner l'innovation dans un cadre sûr dans le cadre des réglementations et protections existantes.

Le commissaire Pham a souligné que d’autres pays dans le monde ont déjà adopté des bacs à sable réglementaires pour encourager la croissance et le progrès. Elle a souligné la nécessité pour les États-Unis de prendre des mesures proactives et de clarifier la réglementation relative aux actifs numériques afin de garantir la mise en place de garde-fous solides. Elle a mentionné qu'elle a été le premier régulateur américain à proposer un cadre réglementaire complet pour des marchés d'actifs numériques responsables et a plaidé pour que la CFTC utilise son autorité existante pour soutenir l'innovation.

Pour résoudre les problèmes juridiques difficiles associés aux bacs à sable réglementaires au niveau fédéral, le commissaire Pham a proposé le recours à des programmes pilotes. Elle a souligné le succès des programmes pilotes dans le passé et leur efficacité pour explorer en toute sécurité de nouveaux produits et des structures de marché en évolution. En introduisant et en affinant stratégiquement de nouvelles initiatives, les programmes pilotes peuvent contribuer à minimiser les risques et à maximiser les chances de succès.

Le commissaire Pham a recommandé que la CFTC lance une initiative pilote pour les marchés d'actifs numériques afin de garantir que les États-Unis gardent une longueur d'avance. Elle a souligné la nécessité de collecter des données, d'examiner les caractéristiques des programmes pilotes antérieurs et de développer une approche pragmatique des actifs numériques et de la tokenisation. Ce faisant, la CFTC peut respecter son mandat consistant à favoriser des marchés ouverts, transparents, compétitifs et financièrement sains.

En conclusion, les remarques du commissaire Pham soulignent l’importance d’un bac à sable réglementaire américain pour l’innovation cryptographique. En lançant un programme pilote pour les marchés d'actifs numériques, les États-Unis peuvent créer un cadre sûr pour les technologies émergentes et les structures de marché dans le cadre des réglementations et protections existantes, garantissant ainsi la croissance économique et la compétitivité sur le marché mondial.

