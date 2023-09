Pourquoi vous ne devriez pas ignorer l'authentification multifacteur : un outil puissant contre les arnaques

L'authentification multifacteur (MFA) est souvent considérée comme un inconvénient ennuyeux que les gens ont tendance à ignorer, mais les experts en cybersécurité soulignent avec force son importance dans la protection contre les escroqueries et les tentatives de piratage. Selon Kyle Hanslovan, PDG de Huntress, une startup de cybersécurité, la MFA est « la meilleure chose que vous puissiez faire » pour dissuader les pirates.

MFA ajoute une couche de sécurité supplémentaire au processus de connexion en obligeant les utilisateurs à vérifier leur identité via des méthodes telles que la réception d'un SMS ou d'un e-mail avec un code de vérification. Grâce à cette étape supplémentaire, les chances que les pirates informatiques obtiennent un accès non autorisé aux comptes personnels sont considérablement réduites. Microsoft affirme que la MFA peut empêcher 99.9 % des cyberattaques, tandis que d'autres experts estiment son efficacité à environ 50 %.

Malgré son efficacité prouvée, de nombreuses personnes n'apprécient pas l'authentification MFA en raison de l'inconvénient de devoir passer par des étapes supplémentaires lors de la connexion. Cependant, l'augmentation des attaques de phishing ces dernières années souligne la nécessité de mesures de sécurité plus strictes. Une enquête menée par Duo Security a révélé que seulement 78 % des personnes utilisent MFA pour certains de leurs comptes en ligne.

Les petites entreprises, en particulier, ont tendance à négliger d’exiger de leurs employés et clients qu’ils utilisent la MFA. Ceci est préoccupant, car les pirates informatiques ciblent de plus en plus les petites entreprises qui manquent souvent de mesures de sécurité adéquates. Même si les petites entreprises ne disposent pas des mêmes ressources financières que les grandes entreprises, leur manque de sécurité peut en faire des cibles faciles.

Hanslovan souligne que prendre le temps d’utiliser la MFA peut faire une différence significative en matière de protection contre les escroqueries et les tentatives de piratage. Il conseille d'utiliser des applications d'authentification comme Duo Mobile ou Google Authenticator, qui génèrent des codes plus sécurisés, ou d'utiliser la technologie de reconnaissance d'empreintes digitales ou faciale pour se connecter aux comptes.

Les pirates informatiques ciblent souvent les cibles les plus faciles, et en mettant en œuvre la MFA, les individus peuvent placer la barre plus haut et devenir moins attrayants pour les pirates. Au lieu de distancer l’ours, comme le dit le proverbe, les utilisateurs de MFA sont en avance sur le peloton et sont moins susceptibles de succomber aux tentatives de piratage.

Dans l’ensemble, la MFA est un outil puissant que les particuliers et les entreprises ne doivent pas ignorer. Cela peut nécessiter quelques étapes supplémentaires, mais la sécurité supplémentaire qu’elle offre dépasse de loin les inconvénients.

