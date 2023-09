Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) comme instruments de paiement transfrontaliers

Les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) ont le potentiel de révolutionner les paiements transfrontaliers. Même si une grande partie du débat autour des CBDC s’est concentrée sur leur impact sur le système monétaire mondial, leur rôle en tant qu’instrument de paiement transfrontalier revêt une importance systémique. Ce cas d’utilisation est susceptible d’être largement adopté en raison de la forte contrainte des sanctions financières américaines contre la Russie.

En raison de son exclusion du système mondial du dollar américain, la Russie a été contrainte d’explorer d’autres arrangements pour son commerce international. Le règlement dans les monnaies nationales des partenaires commerciaux et l'utilisation du yuan chinois pour les paiements avec des partenaires autres que la Chine elle-même sont apparus comme des options viables. Toutefois, ces méthodes de règlement autres que le dollar sont coûteuses et inefficaces, ce qui les rend moins attractives pour les pays qui n’ont pas été sanctionnés par les États-Unis.

Les CBDC offrent une solution à ce problème en fournissant un système de paiement mondial bon marché, rapide et sûr. En permettant les paiements directs peer-to-peer entre plusieurs juridictions dans la sécurité de la monnaie de banque centrale, les CBDC peuvent atténuer le risque de sanctions imposées par les États-Unis. La Banque des règlements internationaux (BRI) a mené des expériences impliquant le règlement de factures commerciales et d'opérations de change sur un réseau unique avec les CBDC de diverses banques centrales, et les résultats ont été prometteurs. La BRI estime que la participation directe aux paiements transfrontaliers via les CBDC est un objectif réaliste et réalisable.

En Russie, le développement d’une plateforme CBDC basée sur une nouvelle blockchain, connue sous le nom de mBridge ledger, est déjà en cours. La Banque centrale de Russie (BRC) a souligné la facilitation des paiements transfrontaliers comme l'un des principaux avantages de son projet de rouble électronique. Le gouvernement russe envisage un centre de règlement commun auquel pourraient se connecter les plateformes CBDC de différents pays, permettant ainsi la mise en place d’un système multilatéral de compensation et de règlement en monnaies nationales.

Alors que certains pays développés, comme la Suède, se sont montrés prudents quant au lancement de leurs propres CBDC en raison de préoccupations concernant la stabilité financière, l'approche de la Russie a été plus proactive. La plate-forme CBDC russe est déjà construite et pourrait être prête à être produite dans les 12 à 24 prochains mois. Cette évolution mérite d’être surveillée car elle pourrait avoir des implications sur l’avenir des paiements transfrontaliers et du commerce international.

