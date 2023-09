Sony dévoile quatre nouveaux écrans LED Crystal pour les applications de production virtuelle

Sony Electronics a présenté la série VERONA, comprenant quatre écrans LED à cristal spécialement conçus pour les applications de production virtuelle. Ces écrans intègrent les dernières avancées technologiques et les apports des cinéastes pour offrir une qualité et une efficacité supérieures pour les effets virtuels (VFX) intégrés à la caméra. Les technologies clés utilisées dans le développement des écrans VERONA sont les technologies Deep Black et Anti-Reflection Surface. Ensemble, ces technologies améliorent l'expression du niveau de noir et minimisent la perte de contraste causée par la lumière des panneaux LED adjacents et des équipements d'éclairage de studio, réduisant ainsi le temps et les coûts de post-production. Avec une luminosité élevée de 1,500 2 cd/m97 et une large gamme de couleurs couvrant plus de 3 % du DCI-P7,680, les écrans VERONA offrent une expérience visuelle réaliste. De plus, les écrans sont dotés de pilotes LED hautes performances qui permettent des taux de rafraîchissement élevés allant jusqu'à XNUMX XNUMX Hz, minimisant ainsi les artefacts de ligne de balayage dans les images de la caméra.

Sony Electronics a collaboré en étroite collaboration avec les leaders de l'industrie pour garantir une installation facile et une polyvalence des écrans VERONA sur les plateaux de production. Les écrans sont conçus avec une conception d'armoire 1:1, des poignées faciles à saisir, des broches de positionnement et un mécanisme de verrouillage de type levier qui peut être utilisé sans outils. Ils peuvent également être adaptés aux conceptions de LED incurvées, suspendues et empilables, prenant en charge plusieurs écrans jusqu'à 23 pieds de haut. Selon Kevin O'Connor, directeur principal des solutions de production cinématographique chez Sony Electronics, les écrans VERONA constituent un élément essentiel pour intégrer de manière transparente les domaines réel et virtuel dans les productions virtuelles.

La série VERONA sera présentée sur le stand Sony lors du prochain événement IBC à Amsterdam et devrait être disponible à l'achat au printemps 2024.

Source : Sony Electronics

TECNO lancera son premier téléphone à clapet, le PHANTOM V Flip 5G, lors d'un événement phare

TECNO, une marque technologique, a annoncé le lancement de son tout premier téléphone à clapet, le PHANTOM V Flip 5G, lors du prochain événement Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023 à Singapour le 22 septembre. avec des technologies avancées. L'introduction du PHANTOM V Flip 5G démontre l'engagement de TECNO à explorer de nouveaux facteurs de forme et à redéfinir le style et les fonctionnalités des téléphones à clapet. Le nouveau téléphone à clapet s'aligne sur la stratégie commerciale mondiale « Go Premium » de TECNO, qui vise à créer une gamme d'appareils haut de gamme en intégrant des technologies avancées avec des designs élégants.

En plus du PHANTOM V Flip 5G, TECNO dévoilera également son nouvel ordinateur portable TECNO MEGABOOK T1 2023 de 14 pouces, précédemment lancé à l'IFA Berlin 2023. Avec ces nouvelles offres de produits, TECNO vise à répondre aux consommateurs qui apprécient à la fois le style et technologie avant-gardiste dans leurs appareils.

Source : TECNO

Kandao présente la QooCam3, une caméra d'action à 360 degrés

Kandao Technology a récemment dévoilé son dernier produit, la QooCam3, une caméra d'action à 360 degrés conçue pour capturer des aventures. La QooCam3 est dotée de deux objectifs fisheye capables de capturer différents angles, produisant de superbes vidéos à 360 degrés en 5.7K 30FPS et des photos panoramiques haute résolution de 62MP. Avec une large ouverture F1.6 et deux capteurs 1/1.55 pouces, la QooCam3 fonctionne bien dans des conditions de faible luminosité. Le mode DNG8 de l'appareil photo, combiné au logiciel RAW+, améliore chaque détail en capturant huit fichiers dans une seule image et en les fusionnant, pour une qualité d'image ultime.

En plus de ses capacités photo et vidéo, la QooCam3 intègre un son ambisonique à 360 degrés, offrant un son spatial et immersif pour compléter les visuels. L'appareil photo est également doté du traitement Audio SuperSteady, garantissant que la direction du son est correctement alignée avec la rotation de l'appareil photo pendant la prise de vue. D'autres caractéristiques notables incluent la stabilisation SuperSteady 2.0, une correction horizontale à 360 degrés, un indice d'étanchéité et de protection contre la poussière IP68, un contrôle tactile réactif sur un écran tactile LCD de 1.9 pouces et une batterie amovible longue durée de 1600 XNUMX mAh.

La QooCam3 de Kandao est actuellement disponible à l'achat au prix de 349.00 $.

Source : Technologie Kandao