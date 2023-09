Dell et l'Université de Limerick collaborent sur la recherche sur le cancer basée sur l'IA

Dell s'est associé à l'Université de Limerick (UL) en Irlande pour faire progresser la recherche sur le cancer grâce à l'intelligence artificielle (IA). La collaboration vise spécifiquement à améliorer les soins prodigués aux patients atteints de lymphome à cellules B, englobant un diagnostic plus rapide, un traitement amélioré et de meilleurs résultats à long terme.

Pour y parvenir, Dell a développé une plate-forme d'IA qui utilise ses dernières baies de stockage et serveurs PowerEdge. Cette plateforme a été intégrée à l'écosystème multicloud du Digital Cancer Research Center de l'UL et peut créer des jumeaux numériques de patients. Ces jumeaux numériques aideront les chercheurs de diverses manières, notamment en accélérant les tests de biomarqueurs du cancer, en obtenant des informations plus approfondies sur les traitements appropriés et en développant des thérapies personnalisées basées sur les caractéristiques individuelles des tumeurs.

En comprenant mieux la pathogenèse de ces tumeurs malignes, les chercheurs auront également l'occasion de concevoir des approches thérapeutiques innovantes. Par exemple, ils peuvent étudier le rôle du collagène dans le microenvironnement de la tumeur dans la propagation des cellules cancéreuses dans tout le corps et le système nerveux central.

Le partenariat entre Dell et UL devrait faire progresser les connaissances sur le développement du cancer et améliorer les options de diagnostic et de traitement disponibles pour les patients atteints de cancer. Grâce à cette collaboration, l’objectif est de porter la recherche clinique sur le cancer à un nouveau niveau, pour finalement bénéficier aux patients et aux professionnels de santé du monde entier.

Source : Université de Limerick (UL)

Définitions:

1. Lymphome à cellules B : type de cancer qui affecte les globules blancs appelés lymphocytes B. Cela peut survenir dans diverses parties du corps et il existe des sous-types.

2. Test de biomarqueurs : processus d'identification de molécules spécifiques ou de modifications génétiques indiquant la présence ou la progression d'une maladie.

3. Jumeaux numériques : représentations virtuelles d'objets ou de systèmes réels pouvant être utilisés à des fins d'analyse, de simulation et d'optimisation.

