Resolution Games développe Demeo pour Apple Vision Pro

Resolution Games a annoncé qu'ils développaient activement une version de leur simulateur de RPG de table de réalité virtuelle (VR) et de réalité mixte (MR), Demeo, pour le prochain casque Apple Vision Pro. Le Vision Pro, dont la sortie est prévue au début de l'année prochaine, est un appareil informatique portable très attendu dans la communauté VR/MR. Demeo est l'un des premiers jeux VR/MR à être confirmé pour l'appareil.

Demeo a été lancé à l'origine en 2021 et a reçu l'année dernière une mise à jour de réalité mixte qui permettait de placer des objets du jeu au-dessus du monde réel à l'aide de caméras passthrough sur des casques compatibles. Désormais, la mise à jour « Mixed Reality 2.0 » pour le jeu ajoute la prise en charge du suivi manuel sans contrôleur et la possibilité pour plusieurs utilisateurs dans la même pièce de voir des éléments de réalité mixte au même endroit.

L'Apple Vision Pro se concentre principalement sur les applications MR qui peuvent être superposées sur une vue du monde réel et n'utilise pas de contrôleurs portables. Resolution Games prévoit de tirer pleinement parti des capacités de Vision Pro en offrant à la fois un gameplay entièrement virtuel et une intégration avec des images passthrough.

Le co-fondateur et président de Resolution Games, Paul Brady, a exprimé son enthousiasme quant aux possibilités de la technologie de suivi manuel, déclarant : « Les progrès dans le domaine du suivi manuel ont rendu un avenir sans contrôleur non seulement possible, mais incroyablement attrayant. » L'entreprise estime que la combinaison d'éléments réels et virtuels dans les expériences IRM est ce qui les rend vraiment magiques.

Alors qu'Apple a annoncé que plus de 100 titres Apple Arcade seront jouables sur le Vision Pro, les jeux VR et MR pour l'appareil ont été peu mentionnés. Cependant, avec l'inclusion de Demeo et la disponibilité de la prise en charge du moteur Unity pour VisionOS, d'autres annonces de jeux pourraient se profiler à l'horizon à l'approche de la date de lancement du matériel.

Resolution Games a exprimé son engagement envers les jeux de réalité mixte et a déclaré que la moitié de la charge de travail de ses employés est consacrée au développement de titres MR pour divers appareils en 2024 et au-delà. Le succès de Demeo sur Apple Vision Pro peut déterminer si les futures expériences de Resolution Games arriveront ou non sur la plate-forme.

Sources : Ars Technica

Définitions:

– Réalité Virtuelle (VR) : Une expérience simulée qui peut être similaire ou complètement différente du monde réel.

– Réalité Mixte (MR) : Une combinaison d’éléments du monde réel et virtuels qui interagissent les uns avec les autres.

– Passthrough : possibilité pour les casques équipés d'une caméra de montrer le monde réel superposé à des objets virtuels.

– Suivi manuel : technologie qui permet aux appareils de détecter et d'interpréter les mouvements de la main sans avoir recours à des contrôleurs portables.

– Unity Engine : une plate-forme de développement de jeux populaire utilisée pour créer des jeux 2D et 3D.