Le CAFC annule les décisions du PTAB dans les affaires Netflix et Apple

La Cour d'appel du circuit fédéral des États-Unis (CAFC) a rendu deux avis faisant jurisprudence, annulant et renvoyant les décisions de la Commission de première instance et d'appel des brevets (PTAB).

Dans la première affaire, Netflix, Inc. c. DivX, LLC, la CAFC a déterminé que la PTAB avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en concluant que Netflix n'avait pas réussi à établir des œuvres d'art analogues. Le brevet contesté revendiquait une fonctionnalité appelée « fonctionnalité de lecture astucieuse », qui permet une avance, un rembobinage et un saut de scène rapides. Netflix a fait valoir que les allégations auraient été évidentes au vu des références à l'état de la technique, mais DivX a affirmé que les références n'étaient pas analogues, car elles ne concernaient pas le même domaine d'activité.

Le CAFC n'était pas d'accord avec le raisonnement du PTAB, affirmant que Netflix avait suffisamment soutenu que le domaine d'activité pour le brevet et les références à l'état de la technique était le même. Le tribunal a souligné qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des « mots magiques » pour identifier le domaine d’activité et qu’un langage général peut suffire. Le CAFC a renvoyé l'affaire devant le PTAB pour déterminer si l'état de la technique était effectivement analogue au brevet en question.

Dans la deuxième affaire, Apple, Inc. c. Corephotonics, Ltd., le CAFC a annulé deux décisions écrites finales du PTAB. Le brevet en question concernait la création de « portraits photos ». Les parties étaient en désaccord sur l'interprétation d'un terme de revendication et le PTAB a finalement adopté l'interprétation du titulaire du brevet. Cependant, le CAFC a estimé que cette interprétation exclurait certains modes de réalisation divulgués dans le fascicule du brevet. Le tribunal a déterminé que la construction proposée par Apple était plus conforme aux preuves intrinsèques et a renvoyé l'affaire devant le PTAB pour une procédure ultérieure.

Les deux cas soulignent l’importance d’analyser correctement l’art analogue et d’interpréter correctement les termes des revendications. Les décisions du CAFC fournissent des orientations sur les normes qui devraient être appliquées dans ces domaines et précisent qu'il n'est pas nécessaire de recourir à des « mots magiques » pour identifier le domaine d'activité.