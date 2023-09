Bun 1.0 est livré en tant qu'alternative à Node.js et Deno

La sortie de Bun 1.0 marque un moment passionnant pour les développeurs à la recherche d'une alternative rapide à Node.js et Deno. Bun, conçu pour remplacer Node.js, promet une vitesse et une facilité d'utilisation accrues. Lors d'une diffusion en direct de la version, l'équipe Bun a souligné ses performances impressionnantes, écrivant des fichiers jusqu'à trois fois plus rapidement que Node.js et lisant les fichiers à la même vitesse.

Bun, créé par Oven, a également introduit la boîte à outils Bun, le runtime Bun étant le joyau de la couronne. Le runtime est un remplacement rétrocompatible de Node.js et a la capacité d'exécuter des fichiers Typescript et TSX sans aucune dépendance requise. L'un des principaux avantages de Bun est sa rapidité, avec des temps de démarrage nettement plus rapides que npm. Selon Ashcon Partovi, chef de produit chez Oven, npm prend environ 150 millisecondes pour démarrer l'exécution d'un script sur un MacBook Pro, tandis que Bun démarre en seulement 30 millisecondes, offrant une expérience instantanée.

Lors des tests d'analyse comparative, Bun a surpassé Node.js et Deno. Dans un exemple, exécutant un gestionnaire HTTP qui rendait une page côté serveur avec React, Bun a traité environ 68,000 29,000 requêtes par seconde, contre 14,000 XNUMX et XNUMX XNUMX pour Deno et Node.js, respectivement. Un autre test a montré que Bun atteignait des requêtes par seconde plus élevées avec des connexions simultanées, surpassant Node.js et Deno.

Bien que la vitesse soit un avantage significatif de Bun, les développeurs doivent prendre en compte d'autres facteurs lors du choix d'un moteur d'exécution. Deno, par exemple, donne la priorité à la sécurité, permettant aux développeurs d'utiliser les packages de la communauté sans se soucier des risques potentiels du système. Node.js, en revanche, s'est récemment concentré sur l'amélioration des performances et de la sécurité. La concurrence entre ces environnements d'exécution met en évidence la nature évolutive des environnements d'exécution JavaScript.

Bun est toujours un travail en cours, l'équipe travaillant actuellement à la mise en place et au fonctionnement de la version Windows. Cependant, avec ses performances impressionnantes et sa facilité d'utilisation, Bun présente un grand potentiel en tant qu'alternative à Node.js et Deno.

