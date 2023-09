Nouvelle version : Runtime JavaScript Bun 1.0

Une nouvelle version du runtime Bun JavaScript a été publiée, comprenant plusieurs améliorations et une version Windows expérimentale. Bun 1.0 vise à améliorer la vitesse d'exécution et l'efficacité du code JavaScript.

Le runtime Bun JavaScript fournit aux développeurs un environnement d'exécution pour exécuter du code JavaScript en dehors d'un navigateur Web. Le runtime permet l'exécution de JavaScript sur diverses plates-formes, permettant aux développeurs de créer des applications de bureau, des applications côté serveur, etc.

L'une des améliorations majeures de Bun 1.0 est l'amélioration des performances et de la stabilité. Le runtime a été optimisé pour exécuter le code JavaScript plus rapidement et de manière plus fiable, ce qui entraîne des performances applicatives améliorées et une latence réduite.

En plus des améliorations de performances, Bun 1.0 introduit une prise en charge expérimentale pour Windows. Cela permet aux développeurs d'exécuter des applications JavaScript sur la plate-forme Windows, élargissant ainsi la polyvalence et l'applicabilité du runtime.

Bun 1.0 inclut également plusieurs corrections de bugs et améliorations de stabilité. Ces mises à jour résolvent les problèmes identifiés dans les versions précédentes et garantissent une expérience plus transparente aux développeurs lors de l'utilisation du runtime.

La sortie de Bun 1.0 constitue une étape importante pour la communauté de développement, car elle fournit un environnement d'exécution JavaScript amélioré avec une prise en charge expérimentale de Windows. Les développeurs peuvent désormais profiter des performances améliorées et de la compatibilité étendue des plates-formes offertes par Bun 1.0, permettant la création d'applications JavaScript plus efficaces et plus polyvalentes.

