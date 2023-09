L’importance d’une empreinte numérique solide pour les marques de cannabis

By

Dans l’industrie du cannabis en croissance rapide, chaque marché a ses propres réglementations, taxonomie du cannabis et préférences en matière de produits. Cette nature hyperlocale de l’industrie exige que les marques de cannabis aient une solide empreinte numérique pour réussir. Les experts dans le domaine soulignent la nécessité de stratégies basées sur les données, de segmentation de l'audience et d'engagement communautaire.

Randa McMinn, directrice du marketing de Weedmaps, a souligné l'importance de l'attribution et du suivi des données. Comprendre quels canaux et campagnes fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas est crucial pour réussir. McMinn a également souligné la valeur de la segmentation du public, affirmant que le message doit être construit en pensant à un public cible spécifique.

McMinn a en outre discuté de l'importance des entonnoirs de performance et de la diversification des canaux, en particulier dans les secteurs réglementés. Il est important que les marques de cannabis comprennent les performances des différents canaux de commercialisation et diversifient leurs stratégies en conséquence.

De l'autre côté de l'équation, McMinn a souligné la nécessité d'une stratégie de contenu et d'un engagement communautaire. Elle a déclaré que même si le paysage numérique est en constante évolution, la raison pour laquelle les gens se rassemblent pour créer des communautés en ligne reste la même. Favoriser les communautés autour de la passion du cannabis est essentiel pour construire une marque forte.

Carlos Pinto, directeur commercial de Leafly, a mis en garde contre la danse délicate entre contenu innovant et conformité. Il est crucial d’équilibrer les risques avec un contenu innovant, mais il est important que les marques respectent les règles de chaque plateforme. Pinto a également souligné le rôle de l'éducation dans le marketing de contenu pour les marques de cannabis.

Lorsqu’il s’agit de trouver un équilibre entre la conformité locale et une image de marque cohérente, l’adaptabilité et la compréhension des nuances du marché sont essentielles. Construire une identité de marque flexible et adaptable est essentiel pour réussir dans l’industrie du cannabis.

Dans l’ensemble, avoir une solide empreinte numérique est crucial pour que les marques de cannabis puissent prospérer dans un secteur en constante évolution. Assister à des événements comme la Benzinga Cannabis Capital Conference à Chicago, où des personnalités influentes partagent leurs points de vue, peut fournir des connaissances précieuses à ceux qui cherchent à être pionniers dans le paysage numérique du secteur du cannabis.

Sources:

– Benzinga Cannabis (article source)

Remarque : L'article source n'inclut aucune URL.