L'Armée de l'Air prévoit d'introduire le commandement et le contrôle basés sur le cloud en 2024

L'officier exécutif du programme d'intégration de la Force aérienne pour le commandement, le contrôle, les communications et la gestion des combats (C3BM), Brig. Le général Luke Cropsey a présenté les plans du service visant à apporter aux opérateurs une infrastructure de commandement et de contrôle basée sur le cloud et d'autres infrastructures numériques d'ici 2024. Toutefois, ces plans dépendent de la condition que l'armée de l'air reçoive son budget à temps. Cropsey a déclaré que si le budget était retardé, les progrès dans des efforts cruciaux, tels que l'amélioration de l'infrastructure numérique pour le déploiement du commandement et du contrôle basés sur le cloud, pourraient être entravés.

C3BM a été créé l'année dernière pour gérer le système avancé de gestion de combat (ABMS), qui est un ensemble de technologies interconnectées et de capteurs en réseau qui permettent une transmission transparente des données dans tout le département. ABMS est la contribution de l'Air Force à l'initiative conjointe de commandement et de contrôle de tous les domaines (JADC2) du Pentagone, visant à connecter les réseaux, les systèmes et les capteurs du quartier général au champ de bataille.

Pour comprendre les besoins opérationnels en matière de commandement et de contrôle, l’Air Force a envoyé une équipe dans la région Indo-Pacifique pour une étude d’un an. Cette analyse a conduit au développement de cas d’utilisation d’ABMS. L'équipe ABMS collabore également avec les commandants pour identifier les problèmes opérationnels qui peuvent être résolus par le système.

Un élément important d’ABMS est le déploiement d’une solution de commande et de contrôle basée sur le cloud appelée CBC2. Cropsey a souligné que le déploiement de CBC2 est une priorité absolue et que des plans sont en place pour installer la technologie dans trois emplacements non divulgués en 2024. Cependant, le succès de CBC2 dépend de la disponibilité de l'infrastructure numérique permettant de connecter efficacement le système.

Cropsey a noté que le rapprochement des délais et des calendriers, ainsi que la complexité de l'intégration de différents éléments, posent des défis. L’accent est initialement mis sur le déploiement de CBC2 dans les secteurs de la défense aérienne avant de s’étendre à des théâtres plus grands, tels que le Commandement Indo-Pacifique ou le Commandement européen.

Si le budget est retardé au-delà du deuxième trimestre de l’exercice 2024, des ajustements devront être apportés à d’autres priorités approuvées. Cependant, Cropsey a souligné que le plan de mise en œuvre actuel de CBC2 devrait rester intact.

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]