Monzo lance une fonctionnalité d'investissement, permettant aux utilisateurs d'investir avec seulement 1 £

Monzo, la banque numérique évaluée à 4.5 milliards de dollars, a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée « Investissements » qui permet à ses clients d'investir dans des fonds sélectionnés par le géant de la gestion d'actifs BlackRock. Il s'agit de la première incursion de Monzo sur le marché de l'investissement et s'inscrit dans le cadre des efforts de la société visant à étendre ses services financiers et à générer des flux de revenus supplémentaires.

La fonctionnalité Investissements permettra aux utilisateurs de commencer à investir avec seulement 1 £, plaçant Monzo en concurrence avec des banques établies comme Chase et des startups plus jeunes comme Chip, Moneybox et Plum. Le processus de candidature est simple : les utilisateurs éligibles s'inscrivent sur une liste d'attente pour accéder au produit, puis sont invités à créer un pot d'investissement.

Monzo propose trois fonds gérés par BlackRock : Careful, Balanced et Adventurous. Le fonds Careful présente un risque et un rendement faibles, le fonds équilibré présente un risque et un rendement moyens et le fonds aventureux implique des allocations à risque plus élevé avec des rendements potentiels plus élevés.

Le PDG TS Anil a déclaré que Monzo avait décidé d'introduire la fonction d'investissement pour remédier au manque de connaissances et aux obstacles abordables auxquels sont confrontés les Britanniques lorsqu'il s'agit d'investir. Une étude commandée par Monzo a révélé que 69 % de la population britannique ne sait pas où s'adresser pour obtenir un produit d'investissement accessible et convivial, et 60 % des adultes seraient plus enclins à investir si le montant minimum d'investissement était faible.

La fonctionnalité Investissements apparaîtra dans la section Épargne et investissements sur l'écran d'accueil de Monzo et sera progressivement déployée auprès de tous les clients éligibles dans les semaines à venir. Cependant, les clients en difficulté financière ou en retard dans le remboursement de leurs dettes ne pourront pas ouvrir de nouveaux investissements. Les utilisateurs auront également la possibilité d'apporter des modifications, d'annuler ou de retirer leurs investissements à tout moment.

Monzo compte actuellement plus de 8 millions de clients au Royaume-Uni et vise à se développer dans de nouveaux domaines de services financiers pour atteindre une rentabilité sur l'ensemble de l'année. L'entreprise a déclaré ses deux premiers mois de rentabilité en 2023.

La fonctionnalité Investissements sera accompagnée de frais fixes de 0.59 % par mois, composés de frais de fonds de 0.14 % et de frais de plateforme de 0.45 %.

Bien que Monzo ne soit pas la première néobanque au Royaume-Uni à proposer des fonctionnalités d'investissement, des concurrents comme Starling Bank et Zopa ne proposent pas encore de telles options. Cependant, plusieurs plateformes fintech comme Revolut et Freetrade offrent déjà des capacités de négociation d’actions. Le PDG de Monzo, TS Anil, a rejeté les allégations selon lesquelles la banque était en retard envers l'investisseur.

Sources:

Source: CNBC