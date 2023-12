Des scientifiques brésiliens développent un capteur innovant pour surveiller la présence d'antibiotiques dans l'eau et les aliments

Les scientifiques du Centre de développement de matériaux fonctionnels (CDMF) au Brésil ont réussi à créer un capteur révolutionnaire capable de détecter la présence de l'antibiotique métronidazole dans les organismes et l'environnement. La recherche, récemment publiée dans le Journal of Molecular Liquids, vise à lutter contre l’accumulation de métronidazole dans l’organisme, qui peut entraîner divers problèmes de santé. La surveillance des niveaux de cet antibiotique dans le sang, l'eau, la viande et le lait est cruciale pour garantir la santé et la sécurité publiques.

Le capteur développé par les chercheurs brésiliens combine des polymères à empreinte moléculaire multifonctionnels fluorescents magnétiques (MFMIP) avec un composite de référence sans impression. Lors des tests effectués sur des échantillons d'eau, le capteur a présenté une sensibilité exceptionnelle et des avantages pratiques, notamment des capacités d'analyse en temps réel et une facilité d'utilisation. Ces caractéristiques font du capteur un outil prometteur pour surveiller les niveaux de métronidazole dans différents environnements.

L'équipe de chercheurs impliqués dans cette étude comprend Laís Mendes Alvarenga, Luciano Sindra Virtuoso, Cristiane dos Reis Feliciano, Bruno Giordano Alvarenga, Hauster Maximiler Campos de Paula, Yara Luiza Coelho, Luís Henrique Mendes da Silva, Luiz Fernando Gorup et Mariane Gonçalves Santos. . Leur collaboration a abouti à une avancée significative dans la technologie de surveillance des antibiotiques.

Ce capteur innovant a le potentiel de révolutionner la façon dont les niveaux d’antibiotiques sont surveillés dans l’eau et les sources alimentaires. En fournissant une méthode sensible et pratique de détection du métronidazole, ce capteur pourrait contribuer à la santé et au bien-être général des individus qui consomment ces ressources. Le développement et l'application d'un tel capteur soulignent l'importance de la recherche et de l'innovation en cours pour répondre aux problèmes environnementaux et de santé publique dans le monde entier.

D'autres études sont en cours pour explorer les applications plus larges de ce capteur et développer des technologies similaires pour surveiller également d'autres antibiotiques. Alors que la résistance aux antibiotiques et la contamination restent des problèmes urgents, le développement d’outils et de stratégies de surveillance avancés est crucial pour atténuer les risques potentiels et garantir la sécurité de nos approvisionnements en eau et en nourriture.

