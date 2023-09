Une nouvelle réglementation européenne oblige Apple à adopter le chargement USB-C pour l’iPhone 15

Apple a annoncé que sa dernière gamme de produits, l'iPhone 15, sera équipée de ports USB-C au lieu de son port Lightning propriétaire. Cette décision fait suite à une nouvelle règle adoptée par les régulateurs européens rendant obligatoire l'utilisation du chargement USB-C sur les appareils électroniques, y compris les smartphones. Le changement vise à réduire les déchets électroniques et à rendre les cordons de chargement plus compatibles entre plusieurs appareils.

Apple s'est traditionnellement positionné comme le principal gardien de sa large base d'utilisateurs, mais il fait désormais face à une pression croissante de la part des régulateurs du monde entier. En plus de l'exigence USB-C, Apple est confronté à de nouvelles règles en Europe qui l'obligeront à autoriser la vente d'applications iPhone en dehors de son App Store. La société fait également l'objet d'une enquête aux États-Unis pour avoir empêché d'autres personnes d'utiliser la capacité de paiement par clic de l'iPhone, et l'utilisation de l'iPhone sur les lieux de travail chinois fait l'objet d'une répression.

Bien que ces défis réglementaires surviennent à un moment où Apple tente de relancer ses activités dans un contexte de baisse des ventes d'iPad et de Mac, la société reste une force dominante sur le marché des smartphones. L'iPhone continue de représenter plus de la moitié du chiffre d'affaires total d'Apple, et la société vend plus de 200 millions d'iPhones par an.

La gamme iPhone 15 comprend plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités, telles que de meilleurs appareils photo, des bordures plus petites autour de l'écran et la possibilité d'enregistrer des vidéos en trois dimensions. Les modèles Pro haut de gamme disposent également d'un corps en titane plus léger et de performances améliorées grâce à un processus de fabrication de pointe. Apple a également augmenté de 9 % le prix de son modèle haut de gamme, l'iPhone Pro Max.

Apple a également dévoilé des mises à jour de ses offres Apple Watch, notamment la montre Series 9 qui permet aux utilisateurs de répondre aux appels téléphoniques en touchant deux fois leur pouce et leur index ensemble. L'Apple Watch Ultra, destinée aux amateurs de plein air, présente un écran plus lumineux et de nouvelles fonctionnalités pour les cyclistes.

Dans l’ensemble, même si les changements apportés à la gamme d’iPhone ne sont peut-être pas révolutionnaires, ils incitent suffisamment les utilisateurs possédant des appareils plus anciens à effectuer une mise à niveau. Cependant, Apple devra faire face à la surveillance croissante des régulateurs du monde entier pour maintenir sa position sur le marché.

Sources : Aucune