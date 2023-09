By

Apple s'apprête à annoncer sa dernière gamme d'iPhone lors de l'événement « Wonderlust » organisé à son siège social dans la Silicon Valley. Bien que peu d'informations aient été révélées sur les nouveaux iPhones, on s'attend à ce que la société se concentre sur l'amélioration des performances et la mise en œuvre d'un chargeur universel. Cette transition vers un chargeur universel est conforme à une loi de l’Union européenne qui deviendra obligatoire en Europe l’année prochaine.

L'introduction de l'iPhone 15 arrive à un moment où Apple est confronté à des défis sur le marché chinois, où des rapports suggèrent que le gouvernement interdit aux fonctionnaires d'utiliser ses téléphones. Bien que cela puisse avoir un impact minime sur les ventes, cela met en lumière les inquiétudes concernant la dépendance d'Apple à l'égard de la Chine pour la fabrication dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes entre les États-Unis et la Chine.

Au cours des derniers trimestres, Apple a connu une baisse des ventes d'iPhone en raison de la hausse des prix, ce qui a conduit les clients à retarder la mise à niveau vers des modèles plus récents. Pour remédier à ce problème, de nombreuses rumeurs suggèrent qu'Apple adopterait un port USB-C universel pour la recharge et les transferts de données, en remplacement de ses connecteurs Lightning. Ce changement est conforme à la loi de l’UE qui impose l’USB-C comme chargeur standard pour tous les nouveaux smartphones, tablettes et appareils photo à partir de fin 2024.

Les décideurs politiques de l'Union européenne affirment que cette règle simplifiera la vie des Européens, réduira les déchets électroniques et réduira les coûts pour les consommateurs. Apple utilise déjà des ports de chargement USB-C sur ses iPads et ordinateurs portables, mais il a résisté au changement sur les iPhones, invoquant des inquiétudes concernant l'étouffement de l'innovation et la compromission de la sécurité. Néanmoins, le passage à l’USB-C est désormais considéré comme inévitable.

En plus du changement de chargeur, Apple devrait introduire des améliorations aux caméras et aux puces de l'iPhone, ainsi que des augmentations potentielles de prix pour ses modèles Pro. Le succès de l'iPhone 15 sera essentiel pour les performances d'Apple au cours de l'année à venir, alors que l'entreprise vise à retrouver son élan après quelques trimestres mornes.

Malgré les inquiétudes concernant les restrictions chinoises sur les iPhones, les dirigeants d'Apple ont souligné une légère hausse des ventes sur le marché chinois au cours d'une période de déclin généralisé. Les analystes estiment qu’une éventuelle interdiction affecterait une fraction des ventes d’iPhone en Chine. Néanmoins, il est clair que la Chine reste un marché important pour Apple, et tout sentiment négatif de la part du gouvernement chinois est préoccupant.

