La vente potentielle de Gearbox Entertainment signale une restructuration au sein du groupe Embracer

By

Gearbox Entertainment, le célèbre développeur de jeux et éditeur responsable de séries populaires comme Borderlands, Remnant et Homeworld, pourrait bientôt se séparer de sa société mère, Embracer Group. Les rapports indiquent qu'Embracer Group envisage de vendre Gearbox Entertainment dans le cadre de son plan de restructuration en cours.

Embracer Group a gagné en reconnaissance ces dernières années pour ses nombreuses acquisitions de développeurs, d'éditeurs et de propriétés intellectuelles. Cependant, cette tendance s'est inversée suite à l'échec d'un accord avec le groupe Savvy Games, financé par le gouvernement saoudien. Les conséquences ont vu Embracer Group licencier des développeurs et fermer des studios, la fermeture la plus récente étant celle de Volition, responsable de la célèbre série Saints Row.

Bien qu'Embracer Group n'ait pas officiellement commenté le sujet, un e-mail interne du directeur de la communication de Gearbox, Dan Hewitt, obtenu par Bloomberg, confirme la vente potentielle ou le rétablissement de Gearbox Entertainment en tant qu'entité indépendante. Hewitt déclare que « le scénario de base est que Gearbox reste une partie d'Embracer », mais mentionne également que d'autres options sont envisagées. Le sort de Gearbox Entertainment reste incertain et des spéculations vont probablement survenir dans les semaines à venir.

Malgré le succès de jeux comme Borderlands 3 et Remnant II, l'intention du groupe Embracer de se séparer de Gearbox Entertainment indique un changement dans la stratégie de croissance de l'entreprise. Les semaines et mois à venir seront cruciaux pour déterminer l’avenir de Gearbox, devenue une entreprise à surveiller de près.

Sources:

– « Gearbox Entertainment pourrait être à vendre après restructuration de la société mère Embracer » – Reuters

– E-mail interne du directeur de la communication de Gearbox, Dan Hewitt – Bloomberg